Bis 2040 nur noch 100.000 Bauernhöfe

Silas Stein/dpa Süß: Kühe

Berlin. In der Bundesrepublik geht die Zahl der Bauernhöfe einer Studie zufolge bis 2040 drastisch zurück. In der am Freitag veröffentlichten Branchenanalyse der DZ Bank heißte es langfristig dürften immer mehr große, kapitalintensive Agrarbetriebe die Branche prägen. Von den aktuell rund 256.000 Betrieben dürften demnach im genannten Zeitraum nur etwa 100.000 übrig bleiben.

Als Ursache dafür wird der tiefgreifende Strukturwandel genannt. Der von Reuets Branchenexperte genannte Claus Niegsch erklärte demnach, zunehmende Anforderungen »durch Umweltschutz, Tierwohl und Betriebswirtschaft« würden die Bauernhöfe immer stärker belasten. Hinzu komme Fachkräftemangel sowie »die oftmals nicht gelöste Nachfolgeregelung bei Familienbetrieben«.

Die Durchschnittsgröße eines Betriebs werde bis 2040 von zuletzt 64,8 auf 160 Hektar zulegen, so die Studie. Der durchschnittliche bäuerliche Familienbetrieb sei damit zunehmend gefährdet. Nischen dürften jedoch erhalten bleiben. »Vor allem die Öko-Landwirtschaft und andere Spezialisierungen, aber auch die Genossenschaftsidee bieten noch Chancen«, so Niegsch. (Reuters/jW)