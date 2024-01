Kitzbühel. Der Franzose Cyprien Sarrazin hat sich mit einem Traumlauf den nächsten Sieg im Abfahrtsklassiker von Kitzbühel gesichert. Einen Tag nach seinem ersten Triumph auf der Streif deklassierte er am Samstag seinen Rivalen Marco Odermatt aus der Schweiz um 0,91 Sekunden. Thomas Dreßen (plus 4,46) belegte bei seinem letzten Auftritt Platz 46 ganz am Ende des Feldes. Der erfolgreichste deutsche Abfahrer der Weltcupgeschichte sagte nach seinem umjubelten Empfang: »Ich bin alles mit ein bisschen Reserve gefahren. Ich wollte es genießen.« (sid/jW)