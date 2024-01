Udine. Ein Rassismusvorfall hat das Duell zwischen Udinese Calcio und der AC Mailand in der italienischen Serie A überschattet. Beim 3:2 (1:1) von Milan wurde die Partie am Samstag abend nach 30 Minuten für fünf Minuten unterbrochen, weil einige Udine-Fans rassistische Gesänge gegen Milan-Torwart Mike Maignan angestimmt hatten. Nachdem er sich mit seiner Mannschaft vorübergehend in die Katakomben zurückgezogen hatte, wurde das Match fortgesetzt. (sid/jW)