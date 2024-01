Berlin. In stillem Gedenken an den plötzlich verstorbenen Klubpräsidenten Kay Bernstein sind am Sonntag Tausende Fans von Hertha BSC zum Berliner Olympiastadion gezogen. Die Berliner Polizei sprach von einer vorläufigen Zahl von 7.000 Teilnehmern, die vom Theodor-Heuss-Platz zum Olympischen Platz gingen. Am Nachmittag stand das Heimspiel der Berliner gegen Fortuna Düsseldorf an. Der Präsident, der als Ultra und Vorsänger früher selbst in der Ostkurve stand, war am Dienstag im Alter von 43 Jahren gestorben. (dpa/jW)