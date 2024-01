Die Sächsische Staatsoper Dresden trauert um ihren früheren Intendanten Gerd ­Uecker. Der gebürtige Münchner sei am Mittwoch im Alter von 77 Jahren gestorben, teilte die Semperoper am Freitag abend mit Verweis auf die Familie des Musikpädagogen mit. Uecker hatte von 1993 bis 2000 als Operndirektor der Bayerischen Staatsoper gewirkt. Sein Amt als Dresdner Intendant trat er 2003 an und stand dem Haus an der Elbe bis 2010 vor. Trotz der schwierigen Zeit nach der Flutkatastrophe von 2002 und der betriebswirtschaftlichen Konsolidierung habe die Semper­oper unter Ueckers Leitung zu Stabilität und internationaler künstlerischer Exzellenz gefunden, hieß es in der Stellungnahme. (dpa/jW)