Die Dichterin Anja Utler wird mit dem diesjährigen Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik ausgezeichnet. Die 1973 in Schwandorf geborene Utler wird damit für ihr 2023 veröffentlichten Band »Es beginnt. Trauerrefrain« gewürdigt, wie der SWR am Samstag mitteilte. Die Jury betonte ihre von Hoffnung getragene »intellektuell brillante wie poetisch umsichtige Suche«. Utlers Werk beginne mit dem Ukraine-Krieg und stelle unter anderem die politische Sicherheit in Frage. Der Band beinhaltet 209 kleine Gedichte und einen Essay. Es seien »tastende Sprachkonzentrate am Rande des Sagbaren«, so die Jury. Die Verleihung des vom Land Baden-Württemberg und dem SWR gestifteten und mit 15.000 Euro dotierten Preises soll am 3. April in Staufen im Breisgau stattfinden. (dpa/jW)