Bei einem schweren Brand in einem Kunstmuseum in der Schwarzmeerregion Abchasien sind nach Behördenangaben Tausende Bilder verbrannt. Mehr als 4.000 Werke aus dem 19. und 20. Jahrhundert seien in dem Gebäude in der abchasischen Hauptstadt Suchumi in der Nacht zum Sonntag in Flammen aufgegangen. »Das ist ein nicht wiedergutzumachender Schaden für uns«, sagte der Direktor der Nationalen Gemäldegalerie, Suram Sakanija, der abchasischen Nachrichtenagentur Apsnypress zufolge.

Nach Angaben der Einsatzkräfte brach das Feuer im Dachbereich aus – nach ersten Erkenntnissen brannte dort eine Elektroleitung durch. »Alle Bilder sind verbrannt«, sagte Sakanija. Auf Fotos war zu sehen, wie das Gebäude im Stadtzentrum lichterloh in Flammen stand. Unter den zerstörten Werken seien Gemälde abchasischer und ausländischer Künstler gewesen. Allein 300 Bilder des auch im Ausland bekannten abchasischen Künstlers Alexander Scherwa­schidse-Tschatschba (1867–1969) seien zerstört. (dpa/jW)