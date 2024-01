Mit einer Podcastreihe will das Berliner Ensemble einen neuen Blick auf seine Inszenierungen werfen. Gastgeberin und Autorin Marion Brasch moderiert die neunteilige Staffel von »Wie war’s?«, die am kommenden Dienstag (23. Januar) startet, wie das Berliner Ensemble am Wochenende mitteilte. Brasch besuche für jede Folge mit wechselnden Gästen eine Inszenierung und spreche mit ihnen darüber. Mit dabei sind etwa der Musiker Axel Bosse, Satiriker und Comedyautor El Hotzo oder die Journalisten Anne Will und Thilo Mischke. An der Unterhaltung beteilige sich zudem auch immer jemand aus dem Team der jeweiligen Inszenierung. »Wir möchten das Gespräch mit unserem Publikum über die Inszenierungen auf unserer Bühne suchen«, sagte Intendant Oliver Reese. Jeden Dienstag erscheine eine neue Folge bei den gängigen Streamingplattformen. (dpa/jW)