Die Stadt Greifswald hat am Samstag abend mit einer Feier im Dom St. Nikolai ihr Jubiläumsjahr für Caspar David Friedrich (1774–1840) eröffnet. Der Maler ist einer der berühmtesten Söhne der Stadt. Der Dom ist die Taufkirche Friedrichs, dessen Geburt sich dieses Jahr zum 250. Mal jährt und der als bedeutendster Künstler der deutschen Romantik gilt. »Die Romantik hat unser visuelles Gedächtnis, unser Erleben von Kunst tief geprägt – und daran hat Caspar David Friedrich einen ganz großen Anteil, einen riesengroßen Anteil«, sagte die unvermeidliche Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). Dem Künstler sei es in 250 Jahren gelungen, »auf eine einzigartige Weise aus seiner Zeit herauszuwachsen und in unsere Zeit hinein«, so der Autor und Kunsthistoriker Florian Illies (»Zauber der Stille«) in seiner Festrede. (dpa/jW)