Grüne des Tages: Lena Schilling

SEPA.Media/IMAGO

Lange wurde gesucht. Bekannte Politiker wollten nicht, und der für Dezember geplante Bundeskongress zur Nominierung eines Spitzenkandidaten musste von den österreichischen Grünen abgesagt werden. Doch jetzt ist offiziell, was die Spatzen seit Wochen von den Dächern pfeifen: Vizekanzler Werner Kogler will am heutigen Montag die Quereinsteigerin Lena Schilling als Spitzenkandidatin für die EU-Wahlen vorstellen. Nach derzeitigem Stand wird sie mit 23 Jahren die jüngste Abgeordnete im neuen EU-Parlament sein.

Schilling, das bekannteste Gesicht der österreichischen Umweltbewegung, ist bei Fridays for Future aktiv und der Öffentlichkeit als Sprecherin von »Lobau bleibt« bekannt. Seit Jahren kämpft die Initiative mit Blockaden und Protestcamps gegen den Bau eines Autobahntunnels unter dem Auengebiet nördlich der Donau am östlichen Rand Wiens. Im Dezember 2021 stoppte die grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler das Vorhaben.

Angespornt vom Erfolg, zog es Schilling in Talkshows. Zuletzt wurde sie Kolumnistin des rechten Boulevardblattes Kronenzeitung. Ihre mediale Präsenz nutzte sie nach Beginn des Kriegs in Gaza, um zu zeigen, dass sie fit für grüne Spitzenpolitik ist. Nachdem sich Greta Thunberg mit den Palästinensern solidarisiert hatte, wurde die Schwedin in der Krone als »abgedriftete Galionsfigur« abgekanzelt, Schilling sekundierte: Thunberg stelle sich »außerhalb des Bewegungskonsenses«, würde mehr schaden als nutzen. »Antisemitismus hat keinen Platz in der Klimabewegung«, so Schilling an Thunberg in der Kleinen Zeitung. Als Kennerin des Konflikts gab sie sich im Standard: »Ich weiß, dass Israel sich verteidigen muss.«

Grünen Wählern mag derlei gefallen, schließlich war die Grünalternative Jugend die erste antideutsche Organisation in Österreich. Überraschung: Stark vertreten ist diese Strömung seit den 1990ern auch in der Studienvertretung des Fachbereichs Politikwissenschaft der Uni Wien, wo Schilling studiert.