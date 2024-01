Hanno Bode/IMAGO Wohnungslosen wird ein würdevolles Leben verwehrt (Hamburg, 13.12.2022)

In Hamburg sind in diesem Winter bereits vier obdachlose Menschen auf der Straße gestorben. Was wissen Sie über die Todesfälle und welche Rolle spielte dabei die Kälte?

Obdachlos auf der Straße zu leben, ist sehr gefährlich und gesundheitsgefährdend – nicht nur im Winter. Die meisten obdachlosen Menschen, die auf der Straße versterben, sterben nicht an Unterkühlung, oft sterben sie an behandelbaren Krankheiten. Über die Umstände und Ursachen der vier Todesfälle haben wir keine Kenntnisse.

In jedem Winter erfrieren Obdachlose. Warum müssen überhaupt Menschen in einer reichen Stadt wie Hamburg die Nacht auf der Straße verbringen?

Armut, der Mangel an erschwinglichen Wohnungen, Diskriminierung vieler Gruppen beim Zugang zu Wohnungen sind hier zu nennen – aber auch der Ausschluss von Sozialleistungen und der öffentlich-rechtlichen Unterbringung durch entwürdigende respektive überfordernde Verfahren oder per Gesetz, etwa bei vielen EU-Bürgern.

Angesichts der zunehmenden Wohnungsnot und der sehr stark ansteigenden Wohnungslosigkeit stellt der Staat viel zu wenige Ressourcen zur Verfügung: Das betrifft Wohnungen, die für Notfälle reserviert sind, menschenwürdige vorübergehende Unterbringung und unterstützende soziale Dienste. Im Ergebnis bleiben die Schwächsten auf der Strecke, und viele landen in der Obdachlosigkeit.

Das Winternotprogramm der Stadt soll einen Erfrierungsschutz bieten. Warum wird es von manchen nicht angenommen? Und welche Kritik haben Sie an dem Programm?

Mangelnde Privatsphäre, fehlende Ruhe und Angst vor Gewalt und Diebstahl: Das sind knapp zusammengefasst die Hauptgründe, warum obdachlose Menschen vorhandene Unterkünfte nicht nutzen, das wissen wir aus vielen Befragungen obdachloser Menschen und wissenschaftlichen Studien. Die Lösungen liegen also auf der Hand: statt großer Unterkünfte kleine, dezentral gelegene Angebote mit Einzelzimmerunterbringung für eine geschützte Privatsphäre. Und natürlich möglichst schnell die Vermittlung in Wohnungen und das Angebot sozialer Unterstützung, wenn der Bedarf besteht. Und bezogen auf den Erfrierungsschutz fordern wir seit langem eine ganztägige Öffnung des Winternotprogramms.

Welche Angebote gibt es für obdachlose Menschen in der kalten Jahreszeit sonst noch, etwa von der Diakonie?

Die meisten Angebote der Freien Wohlfahrtspflege laufen das ganze Jahr, etwa Beratungsstellen, Tagesaufenthaltsstätten, in Hamburg der Mitternachtsbus und weiteres.

Wie können Passanten helfen?

Sie können die obdachlosen Menschen ansprechen und Hilfe anbieten. Im Notfall sollte ein Rettungswagen gerufen werden.

Wie müsste ein Konzept aussehen, das so einladend ist, dass es die Obdachlosen zumindest nachts von der Straße holt?

Es müssten ausreichend Unterkünfte mit Einzelzimmern geschaffen werden, die für alle voraussetzungslos zugänglich sind und nicht nur nachts, sondern den Tag über den obdachlosen Menschen zur Verfügung stehen. Es reicht nicht, obdachlose Menschen »zumindest nachts von der Straße« zu holen. Es geht darum, Obdach- und Wohnungslosigkeit zu überwinden. Dieses Ziel hat ja die Bundesregierung in ihren Koalitionsvertrag geschrieben: Überwindung der Obdach- und Wohnungslosigkeit bis zum Jahr 2030. Das ist ein ambitioniertes, aber erreichbares Ziel. Es hapert jedoch am politischen Willen, genügend Ressourcen für die nötigen Maßnahmen zur Verfügung zu stellen und die nötigen Reformen für eine Wende hin zu einer sozialen Wohnungspolitik in Angriff zu nehmen.

Noch in diesem Frühjahr will die Bundesregierung einen »Nationalen Aktionsplan« zur Überwindung der Obdach- und Wohnungslosigkeit bis 2030 veröffentlichen. Das, was bisher darüber bekanntgeworden ist, ist völlig unzureichend, um dieses Ziel zu erreichen. Es bleibt also weiterhin notwendig, politischen Druck für eine bessere Politik gegen Wohnungslosigkeit aufzubauen, und dabei sind die wohnungslosen Menschen auf die Solidarität anderer angewiesen.