Ange Kasongo Adihe/REUTERS Anhänger des Movement for the Liberation of the Congo (MLC) protestieren in Kinshasa gegen das Wahlergebnis (16.1.2024)

Im gut gefüllten Stade des Martyrs, dem größten Sportstadion der Hauptstadt Kinshasa, hat ­Félix Tshisekedi sich am Sonnabend für seine zweite Amtszeit als Präsident der Demokratischen Republik Kongo vereidigen lassen. Bei den vom 20. bis 24. Dezember abgehaltenen Wahlen hatte der 60jährige laut offiziellem Ergebnis der Wahlbehörde CENI mehr als 73 Prozent der Stimmen erhalten. Die Opposition kritisierte jedoch schwere Unregelmäßigkeiten und erkennt das Resultat nicht an. Tshisekedis Vereidigung blieben dessen wichtigste Konkurrenten fern, in einigen Städten des Landes kam es zu Demonstrationen.

Defekte Wahlmaschinen, verschlossene Stimmabgabestellen, gestohlene Wahlmaterialien und Stimmenkauf – das waren nur einige der Vorwürfe, die von der gemeinsamen Wahlbeobachtungsmission der einflussreichsten Kirchen Kongos nach der Wahl erhoben wurden. Etliche Wahlurnen sollen zudem in Privatwohnungen gestanden haben, andere in Militäranlagen. Der ursprünglich nur für den 20. Dezember angesetzte Urnengang hatte sich letztendlich über fünf Tage hingezogen. Vor Gericht wollte die Opposition das Ergebnis dennoch nicht anfechten, weil sie die kongolesische Justiz für nicht unabhängig hält. Tshisekedi, dessen Bündnis auch im Parlament eine deutliche Mehrheit erreichte, steht nun vor der Herausforderung, ein aufgrund der Frustrationen rund um die Wahl tief gespaltenes Land zu regieren.

Wichtigste Aufgabe wird dabei die Beilegung der seit Jahrzehnten andauernden bewaffneten Konflikte im Osten des Kongo sein. Bis zu 100 Rebellengruppen sind dort aktiv. Die stärkste Miliz, die M 23, wird nach übereinstimmenden Einschätzungen Kinshasas und zweier Expertenkommissionen der Vereinten Nationen vom Nachbarland Ruanda unterstützt. In seiner ersten fünfjährigen Amtszeit hatte Tshisekedi bei der Befriedung des Landes kaum Erfolge erzielen können. Zwei Friedensprozesse – einer unter Vermittlung der ostafrikanischen Staatengemeinschaft East African Community (EAC) in Nairobi und einer unter Vermittlung Angolas in Luanda verhandelt – lieferten bisher kaum nachhaltige Ergebnisse. Ein Grund für den Misserfolg liegt darin, dass sich die M 23 nicht an Gesprächsergebnisse gebunden sieht, während Ruandas Regierung schlicht behauptet, keinen Einfluss auf die von ihr unterstützten Rebellen zu haben.

Tshisekedi reagierte, indem er nach andauernden und teils gewaltsamen Protesten die Forderung nach einem Abzug der unbeliebten UN-Blauhelmtruppe Monusco übernahm. Im Dezember vergangenen Jahres beschloss der UN-Sicherheitsrat einen beschleunigten Abzug der Kontingente. Nun sollen bereits im April die ersten 2.000 Blauhelmsoldaten aus der Provinz Südkivu abziehen. Bis zum Jahresende wird die derzeit 13.500 Soldaten starke Truppe komplett aufgelöst werden. Der 1999 noch unter dem Namen MONUC begonnene Einsatz ist die teuerste und längste UN-Mission. Im Kongo wird der Truppe jedoch vor allem vorgeworfen, der lokalen Bevölkerung kaum Schutz geboten zu haben.

Bereits im November 2022 hatte Kinshasa versucht, der Lage durch eine Eingreiftruppe der EAC Herr zu werden. Das Unterfangen galt von Beginn an als schwierig, da mit Uganda (das sogar Truppen stellt) und Ruanda zwei Nachbarländer Teil der ostafrikanischen Staatengemeinschaft sind, die im Osten des Kongo Milizen unterstützt haben oder noch unterstützen. Nun soll eine mit offensivem Mandat ausgestattete Militärmission der Staatengemeinschaft des Südlichen Afrika (Southern African Development Community, SADC) die EAC-Truppe wieder ablösen. Eine erste Vorbereitungsgruppe der unter südafrikanischer Führung agierenden Mission befindet sich bereits seit Dezember im Kongo, Soldaten sollen bald folgen.

Wie ernst die Spannungen sind, zeigt auch die Tatsache, dass Tshisekedi im Wahlkampf offen damit drohte, Ruanda den Krieg zu erklären. Der Präsident des Nachbarlands, Paul Kagame, hat nun zunächst im November die US-Direktorin der nationalen Nachrichtendienste, Avril Haines, in Kigali empfangen und sich in der vergangenen Woche am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos mit US-Außenminister Anthony Blinken getroffen. Den offiziellen Verlautbarungen zufolge ging es dabei um »Anstrengungen zur Konfliktlösung im Osten des Kongo«. Blinken lobte Kagames Arbeit.