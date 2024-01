Fabian Strauch/dpa »Weit stärker als bisher vor Ort werben«: in den Betrieben und auch zwischen den Tarifrunden (Duisburg, 30. 11. 2023)

Die geballte Faust hoch erhoben, nimmt Hans-Jürgen Urban am Ende den Beifall des Publikums entgegen. Beim Neujahrsempfang der IG Metall am Sonnabend in Frankfurt am Main hat das geschäftsführende Vorstandsmitglied der Gewerkschaft zuvor die Aufgaben für 2024 umrissen. Das Land befinde sich »in einer historischen Ausnahmesituation, bei der kein Stein auf dem anderen bleibt«. In dieser Lage müssten die Gewerkschaften »den Menschen zeigen, dass wir sie nicht alleine lassen«. Es ist eine der zentralen Botschaften in der Rede des 62jährigen, der den Zustand der Gesellschaft in den Satz fasst: »Viele Menschen verlieren die Orientierung.«

Tiefgreifende strukturelle Umbrüche wie Digitalisierung und Globalisierung, der ökologische Umbau der Wirtschaft, aber auch »externe Schocks« wie Corona und die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen führten dazu, dass etliche sich rechten Kräften zuwendeten. Die Gewerkschaften seien gefordert, Gegenwehr zu leisten.

Drei zentrale Aufgaben umriss der habilitierte Sozialwissenschaftler. Erstens: Die Gewerkschaften müssten den Menschen ein Angebot von Aufklärung und Solidarität machen. Es gelte, zu verdeutlichen, »dass es keinem nutzt, wenn wir die Grenzen dichtmachen und die Menschen im Mittelmeer ersaufen lassen.« Zweitens: Die Gewerkschaften sollten den Widerstand organisieren gegen alle, die aus dieser Situation wirtschaftlichen Profit schlagen, die durch Sozialabbau ein Schnäppchen machen wollten. Drittens: Um den Menschen die Angst zu nehmen, brauche es »positive Gegenbilder«.

Urban wandte sich gegen die von Unternehmerverbänden propagierte Behauptung, das Rentensystem in Deutschland stehe vor dem Zusammenbruch. Tatsächlich blieben die Rentenbeiträge stabil, und die Rentenversicherung verfüge über eine Reserve von 40 Milliarden Euro. Tatsächlich brauche es einen Ausbau des Sozialstaates: »Die Renten müssen rauf, nicht runter!« Im Wilhelm-Leuschner-Saal des traditionsreichen Gewerkschaftshauses forderte der Redner eine solidarische Rentenversicherung, in die auch Selbständige einzahlen müssten. Die Rente mit 67 sei »einer der größten Fehlschläge«.

Im Kampf um die Gestaltung des Homeoffice müssten die Gewerkschaften auf Freiwilligkeit und ein »Recht auf Unerreichbarkeit« der Beschäftigten setzen. Außerdem dürften sie nicht hinnehmen, dass immer mehr Büroräume abgeschafft würden und oft die Kantine »der letzte Zufluchtsort« bleibe. Urban rief die Gewerkschaften dazu auf, aus der ökologischen Transformation der Wirtschaft eine sozialökologische zu machen. Für die Menschen in den Betrieben forderte er Standortgarantien, einen Ausbau der Mitbestimmung und Beschäftigungsgarantien.

Um dies zu erreichen, müsse der Staat viel mehr Geld investieren als bisher. Die Schuldenbremse müsste »am besten abgeschafft« werden. Der Staat solle »klotzen, nicht kleckern – wir brauchen Milliarden!« Das Geld dafür solle er sich dort holen, »wo es sich permanent anhäuft«, durch eine Vermögens- und durch eine Erbschaftssteuer.

Wie aber können die Menschen in den Betrieben von den Argumenten der Gewerkschafter überzeugt werden? Urban schlug vor, weit stärker als bisher dort zu werben und selbst »den Parkplatz als Ort der offensiven Argumentation zu nutzen.«

Den größten Beifall löste der Gewerkschafter aus, als er sich dem Kampf gegen die Rechten zuwandte. Dabei brauche es aktive Hilfe für die Migranten, die konkret bedroht würden: »Wir müssen uns vor, neben und hinter diese Kollegen stellen!« Und nötig sei der Kampf um die Menschen, die nicht aus innerer Überzeugung heraus die AFD wählten: »Wir müssen versuchen, sie zurückzuholen!« Urban verteidigte die Zuwanderung nach Deutschland und forderte dazu auf, Zuwanderer willkommen zu heißen, sie »in die Gesellschaft hineinzurufen«, statt sie »auszusortieren«.

Emotional ging es in der Debatte zu. Der erste Bevollmächtigte der IG Metall in Frankfurt, Michael Erhardt, sagte ganz offen: »Viele Kolleginnen und Kollegen haben Angst, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wird – und dann ist der Arbeitsplatz weg!« Als ein älterer Kollege kritisch anmerkte, die IG Metall tue zu wenig im Kampf gegen Rechtsextremismus, hielt der zweite Bevollmächtigte der Gewerkschaft in Frankfurt, Christian Egner, in einer emotionalen Rede dagegen. Viele Gewerkschafter »im Osten und im tiefen Westen« müssten damit rechnen, »nachts Besuch zu bekommen« von extrem Rechten, müssten erleben, »dass ihre Autos brennen.«