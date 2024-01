Philipp von Ditfurth/dpa Statt höherer Leistungen gibt es hochwertig aussehende Bezahlkarten im Ortenaukreis (Offenburg, 17.1.2024)

Das Modell macht Schule: In Baden-Württemberg wird sich ab Dienstag die nächste Kommune bei denjenigen einreihen, die Leistungen für Asylsuchende künftig über Bezahlkarten statt Bargeld auszahlen. »Wir wollten nicht abwarten, wir wollten ins Machen kommen«, sagte die zuständige Migrationsdezernentin, Alexandra Roth, gegenüber der Nachrichtenagentur dpa laut einem Bericht vom Sonntag.

Wer nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einen Rechtsanspruch auf staatliche Leistungen hat, soll mit der nun ausgeteilten »Social-Card« im Einzelhandel bezahlen können. Außerdem sollen Leistungsberechtigte mit diesen Karten an Automaten Geld abheben können – vorerst, denn die Karte könne »jederzeit angepasst werden«, sagte Roth, falls es »von seiten des Bundes und des Landes bestimmte Vorgaben« geben sollte. Eine Einschränkung gilt bereits: Geldtransfers seien nicht möglich. Die Karten sollen an etwa 300 bis 400 Betroffene ausgeteilt werden, die noch kein eigenes Bankkonto in der BRD haben. Im Ortenaukreis zwischen Rhein und Schwarzwald leben rund 2.000 Geflüchtete in Unterkünften.

Durch ein neutrales Äußeres der Karten wolle man Stigmatisierung vermeiden, sagte Roth. Es gebe auch eine digitale Version für Smartphones. Grundsätzlich werde pro Person eine solche Karte ausgehändigt. Für Familien gebe es eine gemeinsame. »Es wird nicht nachverfolgt, wer was wann eingekauft. Wir können nur den Guthabenbetrag sehen«, versicherte die Dezernentin. Dennoch kann laut Landratsamt der Einsatz beschränkt werden. Den Wechsel zu Bezahlkarten erklärte die Behördenmitarbeiterin damit, dass die direkte Auszahlung von Bargeld durch die Verwaltung mit viel Aufwand und hohen Kosten verbunden sei, unter anderem für Sicherheitsmaßnahmen. Auch gebe es in Asylunterkünften die Gefahr von Diebstahl. Karten dieser Art gibt es laut Angaben des Landkreises auch in den Großstädten Hannover und Leipzig. Geplant ist ihre Einführung in Bayern und Brandenburg.

Zwei Landkreise in Thüringen zeigen derweil, wohin die Reise vermutlich geht: In Eichsfeld und Greiz können Geflüchtete mit den Geldkarten nur in Geschäften in der unmittelbaren Umgebung bezahlen. Und anders als im Ortenaukreis lässt sich weder Geld am Automaten noch an der Supermarktkasse abheben, wie der MDR am Sonnabend berichtete. Überweisungen seien ebenso nicht möglich wie das Überziehen des Kartenguthabens. Auch gebe es beim Friseur, in kleineren Geschäften oder beim Erwerb eines 49-Euro-Tickets für den ÖPNV Probleme, wie der Thüringer Flüchtlingsrat kritisierte.

Beide Landkreise wollen demnach ihr Pilotprojekt über die dreimonatige Testphase hinaus fortsetzen. In ihrer Bilanz nannte die Greizer CDU-Landrätin Martina Schweinsburg dem Sender neben dem verringerten Verwaltungsaufwand auch »zufriedene Einzelhändler« sowie »eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung«. »Vereinzelt« gebe es Beschwerden von Asylsuchenden über die räumlich begrenzte Nutzbarkeit. Zunächst wurde das Modell an 29 Betroffenen getestet. Zum Monatsende soll es auf alle etwa 750 im Kreis Greiz ausgeweitet werden. Auch Eichsfeld will seine Karte ab Februar an alle Asylsuchenden ausgeben, derzeit seien es 600.

Dort werde Bargeld dann ausgezahlt, sobald Geflüchtete ihre Arbeitskraft ausbeuten lassen, wie Landrat Werner Henning (CDU) – mit anderen Worten – erklärte. Bargeld gebe es für geleistete Arbeit, sagte er laut MDR. Demnach seien viele Geflüchtete im Eichsfeldkreis in sogenannten Minijobs beschäftigt. Was Gegner von Flucht und Armutsmigration freuen dürfte: Einige Flüchtlinge, vor allem aus Balkanländern, waren dem Landrat zufolge mit dem Start des Kartenprojekts in ihre Herkunftsländer zurückgereist.

Als nächstes wolle in Thüringen der Kreis Saale-Orla die Bezahlkarte einführen. Dort hatte der Landratskandidat der AfD, Uwe Thrum, am 14. Januar 45,7 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können. Am 28. Januar soll gegen ihn der CDU-Kandidat Christian Herrgott zur Stichwahl antreten.