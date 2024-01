Beautiful Sports/IMAGO Auch in Köln versammelten sich am Sonnabend Tausende Menschen im Protest gegen AfD und Co.

Die Proteste gegen rechts gewinnen weiter an Zulauf. Am Wochenende gingen in zahlreichen Städten der Bundesrepublik Zehntausende Menschen unter eher vagen Überschriften wie »Demokratie verteidigen« oder »Gemeinsam gegen Hass und Hetze« auf die Straße. Fast überall kamen erheblich mehr, als erwartet worden waren. Nach Zählungen der Polizei und der Veranstalter von Samstag abend hatten bis zu diesem Zeitpunkt bereits mindestens 300.000 Menschen bundesweit demonstriert. Das Netzwerk »Campact« sprach von insgesamt rund einer halben Million Teilnehmenden am Freitag und Sonnabend. Für Sonntag wiederum waren weitere Großdemonstrationen geplant, unter anderem in Berlin, München, Köln und Dresden. In der bayerischen Landeshauptstadt wurde die Kundgebung aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Die Veranstalter erklärten, es seien mehr als 200.000 Menschen am Siegestor. Die Polizei sprach von mehr als 80.000.

Allein in Frankfurt am Main und in Hannover waren am Sonnabend jeweils 35.000 Menschen auf der Straße. In Karlsruhe kamen nach Angaben der Polizei statt der angemeldeten 1.000 Demonstranten etwa 20.000. In Dortmund gab die Polizei die Teilnehmerzahl mit 30.000 an. Vor dem Rathaus in Westerland auf der Nordseeinsel Sylt versammelten sich nach Angaben der Veranstalter 1.000 Menschen. Auslöser der Proteste sind die Berichte über ein Treffen von extrem rechten Politikern aus der CDU und der AfD sowie des rechten Sammelbeckens Werteunion e. V., Unternehmern und Faschisten am 25. November bei Potsdam.

Politiker von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und CDU nutzten die Gelegenheit, sich als Vorkämpfer gegen den Rechtsruck zu inszenieren und von ihrem Anteil an der Entwicklung – etwa die Verschärfung von Abschieberegeln am Donnerstag durch den Bundestag – abzulenken. So rief in Hannover Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Demonstranten dazu auf, im eigenen Umfeld klare Kante gegen rechts zu zeigen. Auch CDU-Chef Friedrich Merz, der regelmäßig gegen Asylsuchende hetzt, ließ die Gelegenheit nicht verstreichen und bezeichnete die bundesweiten Demonstrationen als ermutigend. Die »schweigende Mehrheit« erhebe ihre Stimme und zeige, dass sie in einem Land leben möchte, »das weltoffen und frei ist«, erklärte er gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Zuvor hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) den Menschen gedankt, die bundesweit gegen rechts demonstrierten. Das zeige, dass es in der »Mitte der Gesellschaft« eine »breite Allianz« gebe, sagte er am Sonnabend in Düsseldorf. Wüst bezeichnete die AfD als »brandgefährliche Nazipartei«.

Auch der Präsident des konservativen Zentralrats der Juden, Josef Schuster, begrüßte die Kundgebungen. »Ich bin wirklich erfreut, dass die Mitte der Gesellschaft aufsteht«, sagte er der Augsburger Allgemeinen vom Sonnabend.