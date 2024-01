Funke Foto Services/IMAGO Auf diese Demonstration vor dem Abgeordnetenhaus soll fünf Tage später die nächste folgen (Berlin, 18.1.2024)

Im Berliner Bezirk Mitte sollen knapp 100 Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und Familien Kürzungen zum Opfer fallen, eine ist der Jugendklub »Soko« im Wedding. Was sind das für Orte, und wie konkret ist die Bedrohung?

Da geht es um Freizeiteinrichtungen, Familienzentren und Schulstationen. Die Träger haben vom Bezirk nicht wie sonst Leistungsverträge mit einem Jahr Laufzeit bekommen, sondern nur eine Auslauffinanzierung bis Ende April. Drei Monate sind dabei für die Projektabwicklung gedacht. Mit den Verträgen, die jetzt auf dem Tisch liegen, müssten die Träger also zum 31. Januar betriebsbedingte Kündigungen an die Fachkräfte aussprechen. Wo es Nutzungs- und Mietverträge gibt, wären die zu kündigen.

Wie viele Mitarbeiter hat der Jugendklub?

Es sind knapp drei Stellen, die sich die Kollegen teilen. Mit diesem Personalschlüssel das Haus mit seinen drei Etagen und dem Außenbereich zu halten, ist sportlich. Es gibt eine Küche, ein Tonstudio, einen Tanzraum, im Keller Boxen und Fitness, draußen Klettern und Grillen. Außerdem haben wir Turnhallenzeiten, einmal im Monat auch für den Mitternachtssport von 22 bis ein Uhr. Wir organisieren Ausflüge, Übernachtungen ... Team ist hier, wenn man sich den ganzen Tag nicht sieht.

Auf der Soko-Website steht noch »PS 3«, eine veraltete Computerspielkonsole.

Das muss aktualisiert werden. Wir haben neuerdings »PS 5« als Teil des Projekts »Zocken gegen Rassismus«.

Wie viele Konsolen sind das?

Eine, und das ist, glaube ich, eine Leihgabe für die Zeit des Projekts.

Wie viele Jugendliche kommen am Tag ins Soko?

Es gibt 50 bis 60 Stammbesucher und einen erweiterten Kreis in etwa derselben Größe. Alle sind zwischen zwölf und 21 Jahre alt. Auf den öffentlichen Plätzen und in den Parks will diese Jugendlichen keiner wirklich haben, für kommerzielle Angebote fehlt vielen das nötige Kleingeld.

Der Klub befindet sich im ziemlich armen Soldiner Kiez am Gesundbrunnen.

Im Sozialatlas belegen wir einen der hinteren Ränge. Wir haben es hier mit hoher Kinderarmut zu tun, ein Großteil der Familien ist im Transferbezug. Seit Corona taumeln wir von einer Krise in die nächste: Preissteigerungen, Nahostkonflikt – es eskaliert.

Und jetzt sollen Tausende Mitarbeiter und viele Räume gekündigt werden. Lässt sich das noch verhindern?

Ich bin optimistisch. Es muss gestreut werden, was das in letzter Konsequenz bedeutet, wenn in den Kinder-, Jugend- und Familieneinrichtungen die Türen zugehen. Wir haben im Soko Volkshochschulkurse oder Nachbarschaftsaktivitäten. Auch diese Projekte verlieren ihre Räumlichkeiten, wenn die Mietverträge zum 31. Januar gekündigt werden. Und wir kennen den Immobilienmarkt in Berlin. Diese Räume wären für eine soziale Nutzung dauerhaft verloren.

Am Donnerstag protestierten rund 200 Menschen vor dem Abgeordnetenhaus gegen die Kürzungen. Am Dienstag soll die nächste Demo folgen, wieder um 8.30 Uhr, diesmal vor dem Rathaus Friedrichshain-Kreuzberg. Wird sie größer?

Ich hoffe, dass wir Solidarität mit den anderen Bezirken hinbekommen und eine kritische Masse erreichen. Neukölln hat ähnliche Einschnitte im Sommer frühzeitig angekündigt. Meines Wissens nach muss Friedrichshain-Kreuzberg eine Million Euro »einsparen«. Am Ende bin ich, wie gesagt, zuversichtlich, dass woanders gekürzt werden wird, nicht in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Woher nehmen Sie Ihren Optimismus?

Ich glaube, dass es das Bestreben des Bezirks ist, möglichst alle Projekte weiter zu fördern. Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger hat begriffen, wie wichtig diese Angebote für Kinder und Jugendliche sind, und ist sehr solidarisch. Das habe ich in der Vergangenheit schon anders erlebt.

Die Einsicht muss nur noch nach oben durchdringen, in den Senat?

Genau, ich würde mich da vorsichtig optimistisch zeigen. Aber wie sagt man so schön? Ich hab’ schon Pferde kotzen sehen.