Saher Alghorra/IMAGO/ZUMA Wire Marokkaner und Palästinenser stehen zusammen: Solidaritätsveranstaltung für Opfer des Erdbebens im Hohen Atlas in Gaza-Stadt, 11. September 2023

Ende der 1990er Jahre herrschte in Marokko Aufbruchstimmung. Die »bleiernen Jahre« der Repression schienen endgültig vorbei. König Hassan II. hatte vor seinem Tod eine linke Regierung eingesetzt, die sich die sogenannte Alternance, den demokratischen Umbau der Gesellschaft, auf die Fahnen schrieb. Sie haben damals journalistische Pionierarbeit geleistet, bei der Zeitschrift Le Journal hebdomadaire, die zum Flaggschiff der unabhängigen Presse wurde, später mit Ihrem eigenen Magazin Demain. Haben Sie wirklich gedacht, dass Marokko sich zu einer Demokratie entwickeln würde?

Ich kam ein paar Monate nach ihrer Gründung zur Zeitschrift Le Journal hinzu, mit einer journalistischen Erfahrung, die die anderen nicht hatten. Ich hatte mich mit den Menschenrechten beschäftigt, dem Westsahara- und dem palästinensisch-israelischen Konflikt. Ich sagte, wir müssten mit allen reden. Mit den unabhängigen Sahrauis, den Israelis, der Opposition und auch dem Makhzen (wie man in Marokko die Staatsmacht nennt; jW). Die Arbeit wurde nach internationalen Standards ausgerichtet, und es hat funktioniert. Als ich zu Le Journal kam, hieß es, dass 3.000 Exemplare pro Woche verkauft würden. Ich glaube, in Wirklichkeit waren es 1.000 oder 1.500. Als ich gegangen bin, waren es 40.000.

Warum habe ich Le Journal verlassen? Wegen der Mission, die Le Journal für sich beanspruchte: das Regime durch die Zeit nach dem Tod Hassans II. zu begleiten. König Mohammed VI. zu helfen, die Demokratie einzuführen. Aber das war nicht unsere Aufgabe. Sie hatten sich El País im Spanien nach Francos Tod zum Vorbild genommen. Aber ich glaubte nicht, dass Mohammed VI. Marokko demokratisieren würde. Denn das liegt nicht allein an ihm. Es kommt auf den Makhzen an, die Struktur. Man spricht vom politischen Makhzen, aber er hat eine wirtschaftliche Seite. Der König ist einer der reichsten Männer Marokkos, wenn nicht der reichste. Er wollte vielleicht demokratisch sein. Aber dann hat er verstanden, dass es vorbei ist mit der marokkanischen Monarchie, wenn er den Makhzen auflöst.

Wenn der König wie der spanische wäre, würde er politisch keine Rolle spielen. Obwohl der spanische König zum Katalonienkonflikt eine harsche Rede gehalten hat. Aber das ist nicht seine Rolle. Der König müsste über den Dingen stehen. Aber in Marokko regiert er. Ihm untersteht der Geheimdienst. Er macht, was er will. Er schickt jemanden ins Gefängnis. Zum Beispiel Zakaria Moumni, den Kickboxweltmeister. Der Privatsekretär des Königs sagte: »Bringen Sie ihn ins Gefängnis.« Und so geschah es. Drei Personen wurden dazu gebracht, gegen ihn auszusagen. Das nennt man ein Regime, ein absolutes System.

Es war der linke Premierminister Abderrahmane Youssoufi, der Le Journal und Demain zum ersten Mal schließen ließ. Grund war die Veröffentlichung eines Briefes, aus dem hervorgeht, dass die marokkanischen Sozialisten am Putschversuch des Innenministers Mohammed Oufkir Anfang der 70er Jahre beteiligt waren. War das nicht längst bekannt?

Alle wussten es. Aber Le Journal hatte den Brief. Man hat meine Zeitschrift Demain zusammen mit Le Journal und der arabischsprachigen Assahifa geschlossen. Assahifa erschien im selben Verlag wie Le Journal und hatte wie Demain den Brief gar nicht gebracht. Sie nutzten die Wut von Youssoufi auf Le Journal, um alle drei zu schließen. Der Grund war, dass die Zeitschriften sie störten, vor allem die französischen. Der Ratgeber des Königs, André Azoulay, ging zum Premierminister und sagte ihm: »Wir müssen diese drei schließen.« Youssoufi hatte nicht den Mut, sich zu widersetzen.

Sie gründeten Demain neu als Magazin für Politik und Satire. Das war ein Novum für Marokko, aber den Autoritäten nicht genehm. Sie kamen ins Gefängnis und wurden auch dank internationalen Drucks vorzeitig entlassen?

Ich war acht Monate lang inhaftiert. Das war 2003/2004. Ich war dreimal im Hungerstreik. Man hatte mich verurteilt. Aber wofür? Ich weiß aus erster Hand, dass selbst der Staatsanwalt in Rabat zu Beginn keinen Grund für eine Anklage gesehen hatte. Ich habe Kritik geübt, aber das sei nicht verboten. Ich habe niemanden beleidigt, nichts. Also haben sie meinen Fall in die Hände eines korrupten Richters gelegt, und der hat mich zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, weil ich einen Anschlag auf die Sicherheit des Staates begangen haben soll. Ich hatte zum Beispiel einen marokkanischen »republikanischen« Marxisten interviewt. Ich hatte bereits alles herausgekürzt, von dem ich dachte, dass es als Angriff auf die Behörden ausgelegt werden könnte. Aber das war nicht genug. Auch hat man mir mangelnden Respekt vor dem König vorgeworfen. All das auf der Basis wovon? Interpretation! Aus A folgt B folgt C. Im Gesetz steht beispielsweise, dass jemand, der einen anderen schlägt, bestraft werden muss. Sie aber behaupten: »Er hat zwar niemanden geschlagen, doch er hatte die Absicht, es zu tun.« Das ist Diktatur.

Sie haben »rote Linien« überschritten. Zum Beispiel bei der Wahl der Interviewten.

Ich bin der erste arabisch-muslimische Journalist, der einen israelischen Premierminister interviewt hat. Das war 1998 Benjamin Netanjahu. Warum sollte ich das nicht? Als ich bei El Mundo war, habe ich Mohammed Abdelaziz interviewt, den Präsidenten der DARS, der Demokratischen Arabischen Republik Sahara. Warum durfte ich, der ich bei der zweitgrößten spanischen Zeitung arbeitete, das nicht? Dennoch erteilte Marokko mir 2005 ein zehnjähriges Berufsverbot als Journalist. Sie akzeptieren nicht, dass man journalistische Arbeit macht. Für sie ist man ein kleiner Hund an einer Leine, mit einem Besitzer.

Damals zeigte Marokko offiziell noch Distanz zu Israel. Denken Sie, dass es eine gute Idee war, sich im Rahmen der Abraham-Verträge zu verbünden?

Es gibt in Israel 800.000 Einwohner marokkanischer Herkunft. Warum sollte man also nicht kulturelle und wirtschaftliche Abkommen abschließen und die Visapflicht aufheben? Aber nach dem, was in Gaza geschieht, bin ich für den Abbruch aller Beziehungen. Niemand sage mir, ich hätte kein Recht, Israel zu kritisieren. Ich war dreimal in Israel, dreimal in Gaza. Ich kann nicht akzeptieren, dass ein Staat, der sagt, er habe die moralischste Armee der Welt, solche Verbrechen begeht und Kritikern sagt, dass sie Antisemiten sind. Die wahren Antisemiten sind im Westen und viel virulenter und gefährlicher. Bei uns geht es um den israelisch-palästinensischen Konflikt, der Antijudaismus verschwindet mit ihm von einem Tag auf den anderen. Was ich jetzt sehe, ist, dass man uns Lektionen über Moral erteilen will, die selbst nicht respektiert und angewandt werden. Die westlichen Werte und die westliche Demokratie, sie schienen lange erstrebenswert. Jetzt geht alles in die Brüche.

Außerdem folgten den Abraham-Abkommen militärische Verträge. Der Verteidigungsminister und der Außenminister Israels kamen nach Marokko, um dann von dort aus Algerien zu bedrohen. Damit bin ich nicht einverstanden. Israel in Marokko, das bedeutet Krieg mit Algerien. Wir haben seit 50 Jahren ein Problem mit Algerien. Seit 50 Jahren gibt es eine Art Gleichgewicht. Ich habe viele algerische Politiker und Journalisten gekannt. Sie wollten, dass die Beziehungen zu Marokko sich normalisieren. Ich persönlich kann nicht akzeptieren, dass Vertreter Israels nach Marokko kommen und sagen: »Wir werden es den Algeriern schon zeigen!« Das ist Kriegstreiberei. Ich sage nein zu einem Krieg mit Algerien. Dafür muss Marokko aber seinen Konflikt mit den Sahrauis lösen. Wenn das geschehen ist, erledigen sich die Schwierigkeiten mit Algerien von selbst. Statt dessen wird Israel eingeführt. Das ist ein schwerer Fehler. Ja, früher haben in Algerien alle gesagt, wir müssen uns mit den Marokkanern arrangieren. Davon kann jetzt keine Rede mehr sein. Man beschimpft Marokko als Unterstützer Israels.

Könnten Sie eigentlich wieder in Marokko arbeiten? Oder herrscht immer noch eine Art Betätigungsverbot?

Offiziell nein. Aber de facto schon. Nicht nur für den Journalismus. Sie akzeptieren selbst die kleinste Arbeit nicht. Ich wollte Zimmer vermieten, aber sie wollten es nicht. Wovon soll ich dann leben? Ich reise zwar gern, aber ich kann nirgendwo mehr in ein Hotel gehen. Weil man überall ausspioniert wird. Ich habe ja in Marokko kein Privatleben. Ich kann nicht in einer Bar ein Bier trinken. Sie wissen, was den Journalisten Omar Radi, Soulaimane Raïssouni und Taoufiq Bouachrine passiert ist? Bei Bouachrine hatten sie überall Kameras aufgestellt. Einmal wurde ich auch von Polizisten angegriffen, die auf die Dachterrasse meines Hauses geklettert waren. Was soll ich also in Marokko? Ich fahre Bekannte besuchen für ein paar Tage, mehr nicht. Ich bin ein Exilant, und das nicht freiwillig.

Es gibt einen weiteren berühmten Marokkaner, der Arbeitsverbot hat, Bzizz, den Komiker.

Dieser Fall ist viel schlimmer. Er darf seit 30 Jahren nicht mehr öffentlich arbeiten. Vor kurzem habe ich noch mit ihm gesprochen. Bzizz wird nie ins Radio, ins Fernsehen eingeladen. Er darf nicht einmal privat ein Theater mieten, um eine Show zu machen. Es heißt im Westen, Marokko sei ein gemäßigtes arabisches Land. Aber gemäßigt für wen? Nicht für meine Kollegen Journalisten, für Menschenrechtler, Aktivisten im Rif und der Westsahara, für den, der auf Facebook etwas postet und dann für Jahre hinter Gittern landet. Die marokkanischen Gefängnisse sind voll von politischen Gefangenen aus dem Rif und der Westsahara, von Journalisten und einfachen Bürgern, die etwas geschrieben, kritisiert oder gepostet haben. Marokko ist ein Polizeistaat. Selbst wer im Ausland etwas schreibt, wird verhaftet, sobald er nach Marokko zurückkehrt.

Kann denn die gegenwärtige Situation einfach fortdauern? Unter einem König Hassan III.?

Vor allem von ausländischen Kollegen werde ich oft gefragt, ob und wann es in Marokko eine Revolution geben wird. Ich antworte immer, es ist nicht Sache von Journalisten, darauf zu antworten. Ob es einen König Hassan III. geben wird? Das hängt von den Marokkanern ab, nicht von mir. Ich weiß es nicht. Aber was ich sagen kann, ist, dass, wenn es jetzt, wenn es eines Tages eine Revolution in Marokko geben wird, dann wird sie blutig sein, weil es viele gibt, die eine Rechnung mit diesem und jenem zu begleichen haben, nicht nur mit dem Regime. Es gibt die Westsahara. Auch in der Rifregion und in Städten wie Sidi Ifni oder Taza bestehen Konflikte, und für den Makhzen heißt die Antwort stets Repression. Das kann eine Zeitlang funktionieren. Wenn es aber keine politische Lösung gibt, nützt Repression nichts. Wir sehen es in Palästina. Seit 1948 gibt es nur Unterdrückung und Tod. Wenn es keine politische Lösung gibt, wird das so weitergehen. Auch, was die Sahara betrifft. Hier muss es eine Lösung zwischen Marokko und der Polisario geben, wie auch immer sie aussehen mag. Wussten Sie, dass Marokko die Demokratische Republik Sahara offiziell anerkennt? In seinem Staatsanzeiger, als Marokko der Afrikanischen Union beitrat. Damals wurde deren Charta veröffentlicht, in der die Sahrauis als Gründer genannt sind.

Aber schon bei der Unabhängigkeit hat Marokko auf die Westsahara verzichtet. Die Monarchie hat um der eigenen Machtsicherung willen eher mit den Kolonialmächten Frankreich und Spanien als mit der Freiheitsbewegung paktiert. Dann gab es 1975 den Vertrag mit Mauretanien und Spanien über die Westsahara, in dem Marokko Mauretanien einen Teil der Westsahara überließ, den es dann für sich selbst beanspruchte.

Ja, Hassan II. hat zugestimmt, die Hälfte zu bekommen, und dann wollte er doch das ganze Land. Den Haag habe angeblich die marokkanischen Ansprüche anerkannt. Aber sehen Sie sich den Schiedsspruch Den Haags an. Der lautet genau umgekehrt. Und warum wollten sie die mauretanische Hälfte auch noch besetzen? Sie wollten sie nicht der Polisario-Front überlassen. Als Helfer für ihre Besatzung haben sie den spanischen Ministerpräsidenten gefunden. Pedro Sánchez würde alles tun, um an der Macht zu bleiben. Ich bin nicht gegen die Amnestie für die katalanischen Politiker. Es ist gut, wenn sie zurückkehren aus dem Exil, der Haft, wenn die Prozesse aufhören. Aber früher hat Sánchez gesagt, er werde Carles Puigdemont in Handschellen ins Gefängnis werfen. Jetzt hat er sich mit den Katalanen geeinigt. Sánchez ist zwar fähig, Israel anzugreifen. Doch bei Marokko ist das Gegenteil der Fall. Obwohl er als spanischer Regierungschef eine Verantwortung für die Westsahara hat. Spanien ist immer noch nach internationalem Recht als Administrator für das Gebiet verantwortlich, wenn es auch dort de facto nicht die Kontrolle ausübt. Außer beim Luftraum. Spanien ist nach wie vor zuständig für den Himmel über der Westsahara. Aber Pedro Sánchez, das ist politischer Opportunismus. Er hat seine Außenministerin Arancha González ausgewechselt, weil Marokko das gefordert hat. Wie kann das bei einer Regierung, die sich selbst als demokratisch bezeichnet, möglich sein? Wie kann sie zulassen, dass ihr ein anderes Land und mehr noch eine ausländische Autokratie ihren Willen aufzwingt?

Le Journal wurde 2010 endgültig eingestellt, kurz vor dem »arabischen Frühling«. Sie betrieben lange die Webseite Demain online. Le Journal und Demain haben Schule gemacht. Viele haben sich an Ihnen ein Beispiel genommen. Die Unterdrückung hat aber nicht nachgelassen. Bleibt am Ende wie bei Ihnen nur der Weg ins Exil?

Es gab einige, die jetzt dabei sind, in Frankreich Karriere zu machen. Andere arbeiten zum Beispiel für internationale Nachrichtenagenturen. Das ist die Generation, die nach uns kam. Wir wurden als Radikale bezeichnet, weil wir alles ändern wollten. Aber obwohl diese Generation viel weniger, in Anführungszeichen, radikal ist als wir, ist auch das schon zuviel. Selbst Ahmed Benchemsi mit Tel Quel. Sie haben ihn gezwungen, die Zeitschrift zu verkaufen. Er ist in die Vereinigten Staaten gegangen. Er hat Aboubakr Jamaï (Herausgeber von Le Journal, der heute ebenfalls im Ausland ist; jW) und mich kritisiert, dass wir nicht wüssten, wie man mit dem Makhzen umzugehen habe. Man müsse mit dem Makhzen reden. Wenn man aber mit dem Makhzen redet, dann kommt dabei heraus, dass er einen kontrolliert. Benchemsi hat gefragt: »Was haltet ihr von dieser Geschichte?« Sie haben ihm gesagt: »Die darf nicht veröffentlicht werden!« Aber er hat verstanden, er hat verkauft und ist gegangen. Ich persönlich habe nichts mit den Behörden zu besprechen. Außer ich frage, ob die Information, die ich habe, wahr oder falsch ist. Diese Arbeit werde ich nicht aufgeben, egal was passiert.