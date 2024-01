imago stock&people Der erste sozialistische Premier Großbritanniens: Ramsay MacDonald (London, 19.10.1924)

Die britische Labour Party unter dem rechten Vorsitzenden Keir Starmer liegt in den Umfragen 20 Prozent vor den regierenden Konservativen. Bei den Wahlen im Herbst 2024 ist ein Erdrutschsieg zu erwarten. Von Starmer ist eine Fortführung der arbeiterfeindlichen, neoliberalen Politik von Rishi Sunak im Sinne von Tony Blairs »New Labour« zu erwarten. Die mögliche Rückkehr von Labour an die Regierungsspitze steht 100 Jahre nach ihrer ersten Regierungsbeteiligung: Am 22. Januar 1924 formierte sich die erste Labour-Regierung. Die Parlamentswahlen im Dezember 1923 hatten zu einer Pattsituation im Parlament geführt, wobei die Konservativen unter Stanley Baldwin 344 Sitze erhielten und Labour mit 191 Sitzen die Liberalen auf den dritten Platz verdrängte.

Die Labour Party war 24 Jahre zuvor von den größten Gewerkschaften des Landes als politische Vertretung der Arbeiterklasse gegründet worden. Ab 1910 verankerte sich die Partei im Parlament; mit 40 Sitzen sicherte sie sich einen festen Platz im Unterhaus.

Dass ausgerechnet James Ramsay MacDonald die erste Labour-Regierung führen würde, kam überraschend. MacDonald wurde 1866 im Nordosten Schottlands in der Hafenstadt Lossiemouth geboren. Er trat 1895 der Independent Labour Party (ILP) bei und wurde 1906 zum Abgeordneten für Leicester gewählt. 1918 verlor er seinen Sitz, hauptsächlich aufgrund seiner Opposition zum Ersten Weltkrieg. Nachdem er 1921 einen weiteren Parlamentssitz in Woolwich verloren hatte, gewann er als Kandidat der ILP im November 1922 einen Sitz in Aberafan.

Die ILP war bereits 1893 gegründet worden, also sieben Jahre bevor Keir Hardie die Labour Party als erster Vorsitzender führte. Ab 1906 war die ILP Teil von Labour und blieb dies bis 1932. Nach der Trennung von Labour und ILP aufgrund des von Labour abgelehnten Eintritts MacDonalds in eine Einheitsregierung unter der Führung der Konservativen, existierte die ILP als eigenständige Kleinstpartei noch bis 1975 weiter.

Bei den Parlamentswahlen im November 1923 verloren die Konservativen ihre parlamentarische Mehrheit. Kurz darauf unterlag Premierminister Stanley Baldwin bei einer Abstimmung über die Rede des Königs und schied aus dem Amt aus. Da der liberale Führer H. H. Asquith nicht bereit war, eine Koalitionsregierung zu bilden, übernahm die Labour Party die Macht, wobei MacDonald sowohl Premierminister als auch Außenminister wurde.

Soziale Wirtschaftspolitik

Die Zusammensetzung des Kabinetts der ersten Labour-Regierung, das aus zwanzig weißen Männern mittleren Alters bestand, zeigte eine radikale Verschiebung der Klassenzusammensetzung im Vergleich zu den vorherigen Regierungen: Die meisten Mitglieder hatten die Schule im Alter von fünfzehn Jahren verlassen. Fünf von ihnen hatten bereits im Alter von zwölf Jahren begonnen zu arbeiten. Drei hatten in den Minen geschuftet, bevor sie überhaupt das Teenageralter erreichten. Zwei waren nichteheliche Kinder, einer wurde bei der Geburt ausgesetzt. Drei stammten von irischen Einwanderern ab. »Zum ersten Mal in der Geschichte Großbritanniens konnte man wirklich sagen, dass das Kabinett alle sozialen Schichten Großbritanniens vertrat«, schreibt Peter Clark in seinem Buch »The Men of 1924«.

Die Labour-Minderheitsregierung wurde nur bis Oktober von den Liberalen geduldet. Dementsprechend gemäßigt blieb ihre Politik. Sie setzte aber zwei wichtige Akzente: Ein Gesetz zur Ausweitung des öffentlichen Wohnungsbaus und die Eta­blierung diplomatischer Beziehungen zur Sowjetunion. Schlussendlich stolperte sie über den grassierenden Antikommunismus.

Die De-jure-Anerkennung der UdSSR war eine der ersten Amtshandlungen der Regierung. MacDonald selbst war kein Freund der Sowjetunion, distanzierte sich bei jeder Gelegenheit vom Kommunismus und warnte vor der »Verbreitung bolschewistischer Ideen in der Arbeiterbewegung«. Doch in der britischen Arbeiterbewegung gab es damals beträchtliche Sympathie für die Russische Revolution.

MacDonalds Motivation lag auf wirtschaftlichem Gebiet. Letztlich ging es ihm darum, Großbritannien in den schwierigen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wieder wettbewerbsfähig zu machen. Offizielle anglo-sowjetische Vertragsentwürfe über eine wirtschaftliche Zusammenarbeit wurden im August 1924 unterzeichnet.

Der Versuch des Premiers, die Beziehungen zu normalisieren, bot sowohl Konservativen als auch Liberalen die Gelegenheit, die Labour-Regierung anzugreifen und ihrem Ruf durch eine Kampagne der Verunglimpfung durch die Presse und schmutziger politischer Tricks zu schaden. Doch die Labour-Regierung hielt viel länger durch und erreichte mehr, als irgend jemand, einschließlich Labour selbst, im Januar 1924 erwartet hatte.

Die politische Landschaft in Großbritannien veränderte sich nachhaltig, denn mit dem zweiten großen Labour-Projekt wurde der Grundstein für den sozialen Wohnungsbau in Großbritannien gelegt. Mit dem Wohnungsbaugesetz wurden die staatlichen Subventionen für den Bau kommunaler Mietwohnungen für Geringverdiener von sechs auf neun Pfund Sterling erhöht. Außerdem wurde der Zeitraum, über den die Subvention gezahlt wurden, von 20 auf 40 Jahre verlängert. Auf der Grundlage des Gesetzes wurden rund 508.000 Häuser gebaut, benannt nach dem damaligen Wohnungsbauminister John Wheatley, wurde es als »Wheatley Housing Act« bekannt. Obwohl die Regierung aufgrund des Fehlens einer eigenen parlamentarischen Mehrheit gelähmt war, errang sie mit dem »Wheatley Housing Act« einen bedeutenden Gesetzgebungssieg, verbesserte die Leistungen für Arbeitslose und Rentner und führte wieder einen Mindestlohn für Landarbeiter ein.

Fake News

Angesichts der antikommunistischen Kampagne von Konservativen und Liberalen rief MacDonald für Oktober 1924 Neuwahlen aus. Dabei wurde die Partei während des Wahlkampfs mit der Veröffentlichung des gefälschten »Sinowjew-Briefes« geschwächt. Das angebliche Schreiben war von Beamten des Außenministeriums verfasst und von der rechten Daily Mail veröffentlicht worden. In dem Grigori Sinowjew, dem Chef der Kommunistischen Internationale, zugeschriebenen Brief wurde die Labour Party aufgefordert, sich auf eine gewaltsame Revolution vorzubereiten. In der Folge brach der Zuspruch für Labour ein und die Partei verlor eine erhebliche Anzahl an Wählerstimmen. Mit 412 Sitzen im Unterhaus kehrte der konservative Stanley Baldwin an die Regierungsspitze zurück.