Ralph Peters/IMAGO »über nichtlineare bewusstseinszustände in der strassenbahn«: Autor auf Abwegen

Als Hermann J. Hendrich im Januar 2020 starb, kam der Tod des vielseitigen Künstlers und Intellektuellen, obgleich im 86. Lebensjahr stehend, für seine Freunde überraschend. Gerade hatte er im Klever-Verlag seinen Essay »Heureka und kein Ende? Über Einfälle, Flow und Kreativität« veröffentlicht, war ungebrochen aktiv und viel unterwegs. Kein Schriftsteller seiner Generation verfolgte weiter gespannte Interessengebiete, die von der Phänomenologie des architektonischen Raums bis zur Mayaforschung reichten. Bei seiner Spracharbeit ging Hendrich an die Wurzeln. Sein Autorenkollege Nikolaus Scheibner berichtet: »Tatsächlich nahm er das Wort, also die Sprache, weit ernster als die meisten, und meinte sinngemäß: Alle bedienen sich der Sprache, ohne über die Sprache selbst nachzudenken, ohne sich damit zu befassen, was das eigentlich ist. Und gerade die Dichterinnen und Dichter müssten doch die Sprache hinterfragen, wenn es sonst niemand tut.«

Hermann J. Hendrich war kein Bohemien. Während er im Wien der 1950er Jahre den Jazz für sich entdeckte und Autoren wie Konrad Bayer, Oswald Wiener oder Marc Adrian kennenlernte, trieb er sein Maschinenbaustudium an der Technischen Universität voran. Das schärfte seinen analytischen Verstand, der auch seiner Kunst zugute kam, und machte ihn unabhängig, denn er musste sein Brot nicht mit seiner Literatur verdienen. Hendrich – ein Medienkünstler, bevor es diesen Begriff überhaupt gab – wurde bald auch als Filmemacher aktiv, fertigte Tonbandcollagen und beschäftigte sich mit experimentellem Theater. 1962/63 verbrachte er zwei prägende Jahre in den USA.

Für Hendrich war klar, dass die Kunst nach dem Krieg nicht einfach so weitermachen konnte, als sei nichts geschehen. In »Heureka und kein Ende?« schreibt er von der Notwendigkeit eines »Bruchs mit der Tradition, mit einer akademisch oder mit dem Geschmack der herrschenden Klasse bestimmten Art, Theater zu spielen, Romane zu schreiben oder Filme zu drehen«. Ursache dafür sei das »tiefe Ungenügen derjenigen, desjenigen, der (…) in den überkommenen Formen des künstlerischen Ausdrucks keine Möglichkeit mehr findet, diese zur Darstellung seiner Gedanken, ihres Ausdrucks zu benützen.« Dieses Ungenügen teilte Hendrich mit den Protagonisten der Nachkriegsavantgarde in Wien und anderswo und war gleichzeitig konsequenter: Anders als die meisten seiner Kollegen wartete er nicht darauf, dass der Kulturbetrieb die neuen Ansätze früher oder später eingemeinden würde, sondern sah sehr deutlich die Notwendigkeit, eine zu den neuen Strömungen passende Gegenöffentlichkeit aufzubauen und den Rahmen für ein selbstbestimmtes Arbeiten zu schaffen. So war Hendrich beispielsweise Anfang der 1970er Jahre einer der Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft österreichischer Literaturproduzenten, von denen die Reihe »edition literaturproduzenten« herausgegeben wurde, die »erste Buchreihe in Österreich, die von Autoren selbst gestaltet und redigiert wird«. Er engagierte sich aber auch in der Werkstatt Breitenbrunn, war 1973 an der Gründung der »Grazer Autorenversammlung« und 1982 an der »Austria Filmmakers Coop« beteiligt – immer getrieben von der »hoffnung auf einen platz, wo der überwältigende kommerzielle teil unseres kunstraumes keine macht mehr besitzt«.

Die Wiener Autoren Christian Katt und Bernhard Widder haben nun einen umfangreichen Materialienband über ihren verstorbenen Freund vorgelegt, in dem sie nicht nur gemeinsam mit anderen Weggefährten auf Leben und Werk Hermann J. Hendrichs zurückblicken. Der größte Teil des Buches besteht aus einem Querschnitt durch seine Schriften – von frühen Gedichten und der strukturell strengen Prosa bis hin zu späten essayistischen Texten – und eignet sich deshalb auch vortrefflich als Einstieg in die Hendrich’sche Ästhetik und Gedankenwelt. Da viele der in Kleinverlagen erschienenen Publikationen lange vergriffen sind, ist diese Kompilation auch für alle interessant, die mit diesem Autor bereits vertraut sind; Bernhard Widder spricht von einer »Einführung in und Annäherung an ein viel umfangreicheres gesamtes Werk«. Neben Auszügen aus dem immer noch lesenswerten Bericht aus den USA (»America, Amerika«) bringen Katt und Widder auch autobiographische Texte, Auszüge aus dem Mexiko-Buch »Mérida« aus dem Jahr 2017, einen faszinierenden Text »über nichtlineare bewusstseinszustände in der strassenbahn« und eine essayistische Arbeit über »Sprache und Werkzeug«. In einem Gedicht aus dem Jahr 1998 lesen wir: »die flügel sind dahingeschmolzen, es gab/keine revolution, auch keine toten in diesem/land die uns hätten schaudern lassen wie/1848 die standgerichte. ein paarmal haben wir/pfui rufen dürfen/und dann weiter zur poesie!«

Biobibliographische Informationen runden den dichten Band ab und laden dazu ein, sich näher auf Hermann J. Hendrich einzulassen. Christian Katt, der in seinem Nachwort die Bedeutung des Fluidumbegriffs hervorhebt, der auch in dem »Heureka«-Essay eine wichtige Rolle spielt, ist zuzustimmen, wenn er fordert, dass alles unternommen werden sollte, um Hendrichs Werk in Buchform wieder zugänglich zu machen.