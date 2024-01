Nach internem Ärger und einer Insolvenz wagt die traditionsreiche Münchner Lach- und Schießgesellschaft an diesem Wochenende den Neustart. Am Sonntag präsentiert das Ensemble mit »Abgespeckt« das erste Programm unter der neuen Leitung. Darin setzen sich die Kabarettisten Sebastian Fritz, Christl Sittenauer und Frank Klötgen in einem Wellnesshotel in den Alpen mit Themen wie dem ökologischen Fußabdruck und Shitstorms auseinander, wie es in der Ankündigung des Programmes unter der Regie von Sven Kemmler heißt. »Es signalisiert den Aufbruch«, sagte Geschäftsführer Christian Schultz am Freitag der dpa. (dpa/jW)