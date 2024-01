BRIGANI-ART/imago images Frank Ziegert (19.8.1957 bis 17.1.2024)

Als Udo Jürgens 1977 behauptete, mit 66 Jahren fange das Leben erst an, hatten sich Teile der dem Schlagerstar folgenden Generation längst entschlossen, gar nicht bis ins Rentenalter durchs Leben rocken zu wollen. Als Punks bezeichnete die britische Presse solche Leute, die sich den Schmähbegriff alsbald stolz auf die Attitüde pappten. In Hamburg tat das damals auch der 1957 geborene Schriftsetzer Frank/Franko Z. (bzw. Ziegert), der 1978 die kurzlebige Punkband Big Muff mitbegründete und zwei Jahre später als Sänger der Band Abwärts zunächst starken Auftrieb erhielt. Im Kalter-Krieg-Winter 1980 wurde im Hamburger Hafenklang-Tonstudio die Debüt-EP »Computerstaat« aufgenommen und über das neue Label Zickzack-Records unter die Leute gebracht. Dass das gleichnamige Titelstück »bis heute einer der bekanntesten und beliebtesten Songs der Band ist«, ist längst gesichertes Wikipedia-Wissen. Das im Deutschen Herbst 1981 folgende Debütalbum »Amok Koma« verkaufte sich schlimmer, als es Punk eigentlich erlaubte (24.000 Mal!). Schon im Oktober 1980 schob Abwärts’ Aufwärtstrend die Band ins Vorprogramm von The Cure. Da konnten damals ZK sich nennende Tote Hosen noch froh sein, als Vorband Vorschwung für Abwärts zu leisten.

Zwecks Abmischung des zweiten, prophetisch betitelten Albums »Der Westen ist einsam« ging es dann schon in die Londoner Townhouse Studios, von Zickzack-Records zum deutschen Majorlabel Phonogram. Die Bravo-Homestory zum Album war dann 1982 vielleicht ein post-punkiger Move zuviel, so dass spätestens 1984 selbst gestandenen Springer-Altpunx wie Matthias Döpfner das alles zu sehr nach einem »traurigen Dokument musikalischer Einfallslosigkeit« klang. Döpfners aber sind oft Deppen, und Ziegert spielte mit Abwärts bis 2023 15 weitere Alben ein, die so vielen Leuten noch einfallsreich genug erschienen, dass Frank Z.s Tod am Mittwoch dieser Woche nach jahrelangem Kampf gegen den Krebs in Nachrufen von web.de bis junge Welt beklagt wird. Als »einer der Größten« verabschiedet etwa Rolling Stone Germany eine der wohl prägnantesten Stimmen des frühen D-(Post-)Punks. 66 Jahre sind ein eigentlich ganz passables Punksterbealter. Und wenn dir mit Campino der befreundete Frontmann einer Band nachruft, du warst »ein einzigartiger Charakter und begnadeter Songwriter, der auch uns nachhaltig beeindruckt hat«, dann mag man mit Jan Müller von Tocotronic sagen: »Ich trauere um Frank Z. und kann es kaum fassen, dass er so früh gestorben ist. Im letzten Jahr sah ich ihn mit seiner Band Abwärts ein letztes Mal live. Für mich war er einer der Größten. Nicht nur wegen ›Computerstaat‹, sondern wegen allem.«

Das letzte Album »Super­fucker« (2023) kann man nun leider nicht mehr live mit Franko auf der Bühne erleben. Aber in Gedenken an Frank Z. zu Hause ein Bier öffnen, im Netz nachhören, wie sich der Computerstaat im Vergleich zu dessen 24er-Klang anno 1980 anhörte, lauschend das Bier leerend erkennen, dass man es weit brachte seitdem. Und Frank Z. selig zuprosten für fünf Jahrzehnte bierselige Unterhaltung bis hinein in unseligste Wendezeiten. Der Westen ward einsam, bevor du gingst. »Allein unter Flaschen« solltest du nicht länger bleiben. Steigen wir »Superfucker« halt ohne dich in den »Sonderzug zur Endstation«.