Karl-Josef Hildenbrand/dpa Fahren Sie fort: Go-Ahead Deutschland jetzt österreichisch

Die Expansion der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in Europa geht weiter: Vergangenen Donnerstag hat die Wettbewerbsbehörde der EU-Kommission die Übernahme der Go-Ahead Verkehrsgesellschaft Deutschland GmbH (GAVD) genehmigt.

Die ÖBB hatte den Kauf bereits im Oktober angekündigt. »Wir sehen in Süddeutschland gutes Potential, im Personenverkehr noch stärker zu wachsen«, hatte ÖBB-Vorstandschef Andreas Matthä damals gesagt. Nun ist der Weg für die alleinige Kontrolle über Go-Ahead in Deutschland frei. Die Kommission kam im Rahmen des »vereinfachten Fusionskontrollverfahrens« zu dem Schluss, dass die geplante Transaktion angesichts der begrenzten Marktstellung der Unternehmen keine Wettbewerbsbedenken aufwerfe.

Go-Ahead Deutschland beschäftigt 1.000 Personen und betreibt den Regionalverkehr mit 144 elektrischen Triebzügen. Das Unternehmen wurde 2014 als Tochter des britischen Konzerns Go-Ahead Group gegründet und hat zwei Betriebsgesellschaften: eine in Bayern und eine in Baden-Württemberg. Die Go-Ahead Baden-Württemberg GmbH mit Sitz in Stuttgart wurde im Februar 2017 gegründet und betreibt seit 2019 fünf regionale Schienenstrecken mit mehr als 700 Streckenkilometern. Mit jährlich rund zehn Millionen Zugkilometern befährt Go-Ahead Baden-Württemberg das Stuttgarter Netz mit der Remsbahn, Residenzbahn, Filstalbahn und Frankenbahn sowie die Murrbahn.

Die Go-Ahead Bayern GmbH mit Sitz in Augsburg wurde im Februar 2019 gegründet und bietet seit 2021 regionalen Schienenverkehr auf verschiedenen Strecken im Umfang von rund zehn Millionen Zugkilometern pro Jahr an. Go-Ahead Bayern nahm 2021 den Betrieb des Elektronetzes Allgäu zwischen München und Lindau auf. Im Dezember 2022 kamen die Strecken des Augsburger Netzes hinzu, mit Linien von Augsburg nach München, Würzburg, Aalen und Ulm.

Die ÖBB sind nach eigenen Angaben bereits »führender Anbieter von Nachtzügen in Europa« und »zweitstärkste Güterbahn der EU«, die in 18 Ländern aktiv sei. Mit dem Kauf von Go-Ahead Deutschland setzten sie den eingeschlagenen Internationalisierungskurs fort. Und die ÖBB-Expansion in Deutschland. Denn bereits in den vergangenen Jahren kaufte die österreichische Holding AG Anteile an Regionalbahnen in Süddeutschland. Das Geschäftsgebiet der Go-Ahead Deutschland biete »die ideale Möglichkeit« für das künftige Wachstum der ÖBB in Süddeutschland, heißt es seitens des Bahnunternehmens.

Die ÖBB Personenverkehr AG fährt aktuell täglich 4.400 Nahverkehrszüge pro Tag in Österreich mit einer Pünktlichkeit von 95,5 Prozent im Jahr 2022 und transportiert jährlich rund 210 Millionen Fahrgäste im Nah- und Regionalverkehr.

Auch im Nachtzugverkehr expandiert die österreichische ÖBB zunehmend in Deutschland. Am 11. Dezember wurde der »Nightjet« von Berlin nach Paris und nach Brüssel eingeführt. Die ÖBB bieten in Kooperation mit ihren »Nightjet«-Partnern Deutsche Bahn, SNCF und SNCB diese Verbindungen seither dreimal wöchentlich an. Gleichzeitig wurden für den »Nightjet« nach Hamburg neue Garnituren eingesetzt, um die Frequenz und Auslastung von und nach Hamburg zu erhöhen.