Aton Chile/IMAGO Die ungleichen »Zwillinge« Hapag-Lloyd und Mærsk legen Teile ihrer Flotten zur »Gemini Cooperation« zusammen

Die jüngst für Februar 2025 angekündigte Kooperation der Großreedereien Hapag-Lloyd (Hamburg) und Mærsk (Kopenhagen) sorgt in der Branche für erhebliche Unruhe. Als vor Jahresfrist der Weltmarktführer der Containerschiffahrt, die Genfer Reederei MSC, und Mærsk für Januar 2025 die Auflösung ihrer Allianz 2M bekanntgaben, war klar, dass es irgendeine Neuordnung der Schiffahrtsallianzen geben werde. Nur das »Wie« blieb ungewiss, zumal diese kartellähnlichen Allianzen und ihre andauernde Billigung durch die EU-Wettbewerbshüter mindestens fragwürdig sind.

Hapag-Lloyd als Mærsks künftiger Partner hatte erst im vergangenen Jahr die Mitgliedschaft im Bündnis »The Alliance« bis 2030 verlängert, nur um sie jetzt wegen der geplanten Kooperation mit Mærsk vorzeitig zu 2025 zu kündigen. Parallel hatte Konzernchef Rolf Habben Jansen gerade vor wenigen Wochen im Interview mit dem Fachblatt DVZ angekündigt, den Geschäftsbereich der Terminalbeteiligungen als Ergänzung der Linienschiffahrt deutlich ausweiten zu wollen. Die jüngst angekündigte Zusammenarbeit von Mærsk als zweit- und Hapag-Lloyd als fünftgrößtem Containerreederei der Welt machen diese und weitere Fragmente der jüngeren Vergangenheit nun verständlich.

Laut offizieller Mitteilung beider Konzerne will das neue Bündnis unter dem Namen »Gemini Cooperation« einen gemeinsamen Flottenpool von rund 290 Schiffen mit einer Gesamtkapazität von 3,4 Millionen TEU (Twenty Foot Equivalent Unit, Maßeinheit für Standardcontainer) einsetzen; Mærsk soll 60, Hapag-Lloyd 40 Prozent dieser Kapazität stellen. Zur Einordnung: Mærsk betreibt in der Linienfahrt aktuell 679 Schiffe mit einer Kapazität von 4,16 Millionen TEU, bei Hapag-Lloyd sind es 269 Schiffe für 1,98 Millionen TEU.

Die ungleichen Zwillinge beteiligen sich also nur mit Teilen ihrer Flotten an dem künftigen Projekt, aber sie schüren damit trotzdem Unruhe – denn sie mischen so die bisherigen Allianzstrukturen weiter auf: MSC scheint nach Beendigung von 2M vorerst allein agieren zu wollen und setzt weiter auf Größen- und Kapazitätswachstum – mit einem momentanen Bestand von 799 Schiffen für 5,64 Millionen TEU und einem Bestellvolumen von 118 Schiffen für 1,43 Millionen TEU.

Dem Bündnis »The Alliance«, so der Linienexperte Lars Jensen vom dänischen Beratungsbüro Vespucci Maritime in einer Notiz auf der Jobplattform Linkedin, drohen hingegen Turbulenzen: Die nach Ausstieg von Hapag-Lloyd verbleibenden Partner ONE (Japan), Yang Ming (Taiwan) und HMM (Südkorea) kämen nun in eine »sehr verletzliche Lage«, da sie weder mit einer eigenständigen MSC noch mit »Gemini« noch mit dem dritten existierenden Bündnis, der »Ocean Alliance« aus CMA CGM (Frankreich), Cosco (China) und Evergreen (Taiwan), mithalten könnten.

Das maritime Portal Splash 24/7 (Singapur) etwa empfiehlt Evergreen einen Wechsel zu »The Alliance«, ohne zu sagen, wie es dann mit Cosco und CMA CGM weitergehen könne. Auch die Londoner Berater von Drewry sehen ONE, Yang Ming und HMM jetzt »in der Klemme«. Die Unruhe dürfte den Konkurrenzkampf der Containeroligopole jedenfalls weiter zuspitzen.

Erklärtes Ziel von »Gemini« ist es, auf 26 Liniendiensten in sieben Fahrtgebieten zwischen Fernost, Nahost/Indien, Mittelmeer, Nordeuropa sowie den USA Effizienz und Pünktlichkeit ihrer Verkehre drastisch zu erhöhen; von Afrika oder Südamerika ist bislang nicht die Rede. Dank flexiblerer Strukturen sollen transkontinental nur noch große Schiffe eingesetzt werden, kleinere gewährleisten kontinentale Feederdienste. Der so erzielte Effizienzgewinn soll vorgeblich die klimaschutzgerechte Dekarbonisierung der Schiffahrt beschleunigen.

Weltweit sollen bevorzugt Terminals bedient werden, an denen einer der Partner direkt beteiligt ist. Was das konkret bedeutet, zeigt sich derzeit an der Nordsee: Die DVZ zitierte Habben Jansen, »Gemini« werde, verglichen mit 2022, rund 20 Prozent mehr Ladung in die deutschen Häfen bringen. Hamburg allerdings soll etwa zehn Prozent einbüßen – zugunsten von Bremerhaven, wo Mærsk, und Wilhelmshaven, wo Hapag-Lloyd beteiligt ist.