Agustin Marcarian/REUTERS Nur wenige Tage nach Mileis Amtsantritt begannen die Proteste gegen dessen unsoziale Politik (Buenos Aires, 27.12.2023)

Seit dem 10. Dezember regiert in Argentinien Javier Milei. Wo steht das Land gut einen Monat später?

In nur einem Monat hat sich die Krise in Argentinien durch Preiserhöhungen unter anderem für Treibstoff und Lebensmittel erheblich zugespitzt. Die Lage war schon vorher kritisch, aber jetzt geht es uns noch schlechter, denn alles wurde angehoben außer den Löhnen. Dazu kommt Mileis »Megadekret« DNU (Dekret der Notwendigkeit und Dringlichkeit, jW), zu dem eine drastische Verschlechterung der Arbeitsgesetzgebung gehört: Das Streikrecht und die Möglichkeit zu Tarifverhandlungen werden dadurch eingeschränkt, die Arbeitszeit soll verlängert werden. Für uns als Gewerkschaftsföderation ist das Streikrecht fundamental. Seit 2009 fordern wir für unsere Beschäftigten einen Mindestlohn auf der Grundlage der Gesetze, die Milei jetzt abschaffen will, denn sie definieren die Standards für ein Leben in Würde, die durch einen Lohn ermöglicht werden müssen. All das soll nun gestrichen und damit der Sozialvertrag in der argentinischen Gesellschaft aufgekündigt werden.

In Argentiniens Geschichte ist es einmalig, dass ein neu gewählter Präsident bereits nach so kurzer Zeit mit einem Generalstreik konfrontiert wird. Wie kommt es dazu?

Der Gewerkschaftsdachverband (CGT) ruft zum Generalstreik auf, weil er sich durch das Verhalten der Regierung dazu gezwungen sieht. Teile der Arbeiterklasse haben Milei gewählt, weil sie dem Wahlversprechen glaubten, die »politische Kaste« werde für die Krise bezahlen. Nun müssen sie erkennen, dass er die Arbeiterklasse bezahlen lassen will. Es wird sehr schnell klar, dass diese Regierung die schlechteste in 40 Jahren Demokratie ist und das Land ertränken will. Unser Streikrecht wird in Frage gestellt, das verteidigen wir jetzt mit diesem Generalstreik.

Können Sie schon sagen, wer sich noch daran beteiligen wird?

An den Aktionen am Mittwoch werden sich auf jeden Fall auch soziale Organisationen beteiligen, die ja in Argentinien über eine starke Basis verfügen. Gewerkschaften und soziale Bewegungen sind kampferprobt im Widerstand gegen eine Reihe schlechter Regierungen. Da ist es uns jetzt ehrlich gesagt egal, dass die aktuelle Regierung erst so kurz im Amt ist.

Der Initiative der CGT haben sich auch die anderen beiden Gewerkschaftsverbände angeschlossen. Es wird also eine allgemeine Arbeitsniederlegung im Land geben. Dazu kommt die Unterstützung auf internationaler Ebene. In Frankreich und in Uruguay zum Beispiel mobilisieren die Gewerkschaften zu Solidaritätsaktionen mit dem Generalstreik vor den argentinischen Botschaften.

Was ist der Schlüssel für einen erfolgreichen Widerstand gegen die Kürzungspläne von Milei?

Der Schlüssel ist das Bewusstsein der Arbeiterklasse. Es gilt zu verstehen, dass die absolute Prekarisierung und Vernichtung der sozialen Errungenschaften der letzten 100 Jahre droht. Es gilt zu verhindern, dass die Arbeiterklasse wieder in ein Sklavendasein gezwungen wird. Ich betone dabei, dass sich der Widerstand gegen jede Politik wendet, die unsere mühsam erkämpften sozialen und demokratischen Rechte beschneiden will. Diese Rechte sind das Ergebnis von 100 Jahren Klassenkampf, in dem viele Aktivisten ermordet oder gewaltsam verschwunden gelassen worden sind. Wir stehen in dieser stolzen Tradition und lassen es nicht zu, dass unser Recht auf Protest eingeschränkt wird, so wie es die konservative Sicherheitsministerin und ehemalige Spitzenkandidatin des bürgerlichen Lagers, Patricia Bullrich, gleich in der ersten Regierungswoche mit einem Dekret versucht hat. Es wurde bereits versucht, Polizeieinsätze künftig von den Organisatoren von Demonstrationen bezahlen zu lassen. Dieses Vorhaben akzeptieren wir nicht und werden es durch Massenmobilisierung stoppen. Wir haben dazu auch eine Beschwerde bei der ILO ( Internationale Arbeitsorganisation, jW) eingereicht.