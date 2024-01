Xinhua/IMAGO Damit die Übertragung weitergeht: Solarpanele gegen Blockade und Treibstoffmangel (Rafah, 16.1.2024)

Am siebten Tag in Folge sind auch am Freitag Telefon- und Internetverbindungen in Gaza ausgefallen. Der Blackout wird von Israel verursacht. Seit Beginn des Krieges am 7. Oktober 2023 schneidet Israel vor besonders schweren Angriffen den palästinensischen Küstenstreifen von allen Kommunikationsverbindungen ab, um bei seinen militärischen Aktionen nicht gestört zu werden. Ohne Telefon und Internet können die Menschen sich aber nicht gegenseitig warnen. Betroffene können Rettungssanitäter und Zivilschutzkräfte nicht erreichen. Umgekehrt können Rettungsteams nicht verfolgen, wo die Bomben und Raketen eingeschlagen sind, um dorthin zu eilen und zu helfen. Die gewollten Blackouts sollen nicht zuletzt Journalisten an Übertragungen ihrer Berichte aus dem Kriegsgebiet hindern. Ohne Telefon- und Internetverbindungen ist es internationalen Organisationen wie der UNO auch nicht möglich, ihre medizinischen und humanitären Hilfsgüter, Lebensmittel und warme Kleidung oder Decken zu den Menschen zu transportieren.

Bei dem nunmehr einwöchigen Blackout handelt es sich um die längste Kommunikationsunterbrechung seit Beginn des Krieges, berichtete »Access Now«, eine Nichtregierungsorganisation für digitale Bürgerrechte. Es sei »skrupellos«, in einer Situation, in der es um Leben und Tod für die Menschen gehe, die Kommunikationsmöglichkeiten zu unterbrechen. Die Organisation forderte einen sofortigen humanitären und digitalen Waffenstillstand, um die Kommunikationsverbindungen im Gazastreifen wiederherzustellen.

Die israelischen Angriffe auf Gaza gehen unterdessen unvermindert weiter. Bei einem Angriff auf ein Wohnhaus westlich von Khan Junis wurden fünf Menschen getötet. Ein weiterer Luftangriff auf ein Appartementhaus unweit des Al-Schifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt tötete mindestens zwölf Bewohner. Das palästinensische Außenministerium beschuldigte Israel am Donnerstag, unter dem Schutz des Blackouts innerhalb von 24 Stunden 172 Menschen bei 15 Massakern getötet zu haben.

Das palästinensische Gesundheitsministerium hat am Freitag die Zahl der getöteten Palästinenser seit Beginn des israelischen Rachefeldzugs am 7. Oktober 2023 mit 24.762 angegeben. Etwa zwei Drittel der Toten sind Kinder und Frauen. 62.108 Verletzte wurden im gleichen Zeitraum registriert. Der in Genf ansässige Euromed Human Rights Monitor gibt weit höhere Opferzahlen an. Die Organisation sprach vergangenes Wochenende von 31.497 getöteten und 61.079 verwundeten Palästinensern.

Der katarische Nachrichtensender Al-Dschasira veröffentlichte ein Interview mit Heba S., der Witwe eines der 15 Männer, die israelische Soldaten am 19. Dezember vergangenen Jahres gefoltert und – vor den Augen der Familienangehörigen – exekutiert haben sollen. Verschiedene Familien hatten in einem Haus im Viertel Scheich Radwan in Gaza-Stadt vor israelischen Angriffen Schutz gesucht. Nach der Exekution der Männer wurde das Haus, in dem sich noch Frauen und Kinder befanden, bombardiert. Dabei wurde die dreijährige Tochter von Heba S. von Granatsplittern getötet.

Mexiko hat sich am Freitag einer Klage angeschlossen, die Chile am 9. Januar vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eingereicht hatte. Wie Südafrika werfen die beiden lateinamerikanischen Staaten Israel Verbrechen gegen die Menschheit und Kriegsverbrechen in Gaza vor. Der Schritt von Mexiko und Chile sei eine Reaktion auf die zunehmende Gewalt in Gaza vor allem gegen die Zivilbevölkerung, hieß es in einer Erklärung des mexikanischen Außenministeriums.

Das UN-Menschenrechtsbüro prangerte am Freitag den Umgang Israels mit palästinensischen Gefangenen an. In einer Videokonferenz berichtete UN-Vertreter Ajith Sunghay aus Gaza, dass Tausende Palästinenser von Israel festgehalten würden und menschenunwürdiger Behandlung ausgesetzt seien, die eventuell Folter darstelle. In der Schweiz erstattete die Menschenrechtsgruppe Legal Actions Against Crimes Against Humanity Strafanzeige gegen den israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog, der am Weltwirtschaftsforum in Davos teilnahm.