Olaf Schuelke/IMAGO Wenn der Staat Mist baut: Protest von Landwirten gegen Regierungspläne am 18. Januar in Berlin

Deutschlands Wirtschaftsleistung ist 2023 geschrumpft. Das musste auch das Statistische Bundesamt einräumen, als es zu Wochenbeginn seine erste Schätzung veröffentlichte. Um 0,3 Prozent sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, meldete die Wiesbadener Behörde. Das klingt wenig, aber die Tendenz – und die Stimmung im Lande – sind schlecht. Vor allem, weil diese Entwicklung hausgemacht ist. Das heißt, die Regierung hat unter emsiger Mithilfe der »oppositionellen« Union die Weichen Richtung sozialökonomischen Absturz gestellt.

Inzwischen wagen sich immer mehr Kapitallobbyisten – die fast allesamt in den 16 Merkel-Jahren brav im Glied marschiert sind – aus der Deckung. Allerdings zaghaft – wie das Beispiel des Spitzenlobbyisten Siegfried Russwurm zeigt. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und frühere Siemens-Manager kommentierte am Dienstag das Offensichtliche gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) mit dem Statement: »Konjunkturell herrscht Stillstand in Deutschland.« Und mehr noch, »im Vergleich zu den meisten anderen großen Industrieländern fällt unser Land weiter zurück«. Die Politik habe sich in eine »Komplexitätsfalle« manövriert und erhöhe beim Ringen um Auswege die Komplexität noch weiter, ohne überzeugende Fortschritte zu machen, so Russwurm. Übersetzt: Die Ampel-Koalition hat sich in den Tiefen des globalen Kapitalverwertungsprozesses verirrt.

Wer allerdings substantielle Kritik des BDI-Bosses an der Politik erwartet hatte, wurde enttäuscht. Defensiv und scheinbar listig bemängelte Russwurm, dass die Klimarettungspolitik nur halbherzig betrieben werde. Er nannte es »skurril« und »blamabel«, wenn Deutschland als Land mit einer der »ambitioniertesten Strategien zur Dekarbonisierung« am Ende vom Weiterbetrieb seiner Kohlekraftwerke abhängig bleibe. Der Neubau von Sicherungskraftwerken komme nicht in Gang, weil Geschäftsmodelle und Finanzierung ungeklärt seien. Deutschland bleibe damit weiter auf Kohlekraftwerke angewiesen. Das koste Vertrauen und führe zu Verunsicherung.

Letzteres ist offensichtlich, obwohl Regierung, Parlament und Eurokraten weiter konsequent von den Mainstreammedien gestützt werden. So lieferte die ARD-Tagsschau am Montag als eine Ursache für die miese Konjunktur folgenden Satz ab: »Auf die Coronakrise folgte im Februar 2022 der russische Angriff auf die Ukraine, der die Preise für Energie und Nahrungsmittel zeitweise extrem steigen ließ.« Die Sanktionspolitik wird nicht einmal erwähnt. Solche Phrasen ziehen dennoch immer weniger. Zu deutlich sind die Krisensymptome.

Die Industrie, bisher Garant einer florierenden Exportwirtschaft, hängt durch. Geplagt durch nicht konkurrenzfähige Energiekosten als Resultat der exzessiven Russland-Sanktionen und gepaart mit einem nicht ökonomisch determinierten staatlichen Zwang zur »Rettung des Weltklimas«, haben sich die Karten des früheren Exportweltmeisters Deutschland auf den Märkten deutlich verschlechtert. Die Automobilbranche – mitsamt Zulieferern lange Zeit ein Profitturbo und eine sprudelnde Steuerquelle – befindet sich auf dem schmerzhaften Weg der »Transformation« Richtung Elektromobilität. Mit wenig Erfolg auf dem Massenmarkt. Arbeitsplatzvernichtung, Unternehmensverlagerungen ins Ausland und damit ein Versiegen sprudelnder Steuerquellen sind somit kaum zu vermeiden.

Infolge der Sanktionen verteuerte sich nicht nur Energie sprunghaft, sondern alle Folgeprodukte und Dienstleistungen, die Strom oder Wärme benötigen. Die aus dem Schlaf erweckte Inflation führte in den vergangenen zwei Jahren zu einem dramatischen Anstieg der Lebenshaltungskosten von Gering- oder Durchschnittsverdienern, Rentnern und auf Sozialhilfe angewiesenen Menschen. Letztere bekommen wenigstens noch die explodierenden Wohnkosten nicht voll aufgebürdet. Bezahlbares Wohnen indes ist für alle Genannten kaum noch gewährleistet.

Ein Krisensymptom sticht besonders hervor: Der Staat ist, trotz Rekordsteuereinnahmen und einer weiterhin von den großen Ratingagenturen gewährten Bestnote für seine Bonität (was Kredite erheblich verbilligt) nicht mehr in der Lage, seine Agenda zu finanzieren. Das Drama um den Bundeshaushalt 2024 hat das nachdrücklich gezeigt. Nun hat sich die Ampel am Donnerstag zwar auf einen Etatentwurf geeinigt, der mit Ausgaben von 476,8 Milliarden Euro und Krediten in Höhe von rund 39 Milliarden weiterhin sehr hoch ist. Aber das Geld wird nicht reichen, die aufgebrochenen gesellschaftlichen Spannungen (Kürzungen, Subventionsabbau, Ukraine-»Hilfen« etc.) zu übertünchen. Der Bauernverband hat bereits angekündigt, seine Proteste weiter zu intensivieren. Andere werden folgen. Die Zeichen stehen auf selbstgemachten Notstand.