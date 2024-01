Kay Nietfeld/dpa Der neue Etat ist da – und setzt die Umverteilung von unten nach oben fort …

Die Haushälter von FDP, SPD und Grünen haben sich in ihrem Bundestagsausschuss auf einen Etat für das laufende Jahr verständigt. Nach neuneinhalb Stunden »Bereinigungssitzung« teilten sie am späten Donnerstag abend zur allgemeinen Überraschung mit, dass aus dem vergangenen Jahr unerwartet viel Geld übrig sei, ganze 6,3 Milliarden Euro seien unverhofft in den Rücklagen aufgetaucht. Bei den mit Sparzwängen begründeten Sozialkürzungen aber soll es bleiben. Auf den letzten Drücker in den Etat eingefügt werden konnten zwölf Milliarden Euro an Kreditermächtigungen für die Aktienrente.

Angeblich wegen der Schuldenbremse aus dem Grundgesetz musste die Bundesregierung den Gesundheitsetat um ein Drittel kürzen. Sie greift noch etwas tiefer in die Rentenkasse als geplant, entnimmt ihr 1,2 Milliarden statt 600 Millionen Euro. Außerdem hat sie den CO2-Preis auf Heizöl, Gas und Sprit erhöht, ohne »Klimageld«-Ausgleich. Und auch beim Aus für Agrardiesel soll es bleiben, egal, wie viele Landmaschinen durchs Regierungsviertel rollen.

Massenverarmung und Ausplünderung der staatlichen Grundversorgung werden abgesichert durch die Einführung drakonischer Hungerstrafen für »Arbeitsverweigerer«. Wer von Amts wegen »zumutbare« Jobs ablehnt, soll acht Monate im Jahr totalsanktioniert werden. Auf diese Weise sollen angeblich rund 170 Millionen Euro eingespart werden. Humbug, es geht um das Abschreckungspotential der Stütze für das wachsende Heer der Niedriglöhner.

Mit den zuletzt rein zufällig aufgetauchten 6,3 Milliarden Euro soll keine Sozialkürzung auch nur abgeschwächt werden. Der Glücksfund mache zum einen die Sanierung des Ahrtals nach den Regeln der Schuldenbremse möglich, freuten sich die Regierungshaushälter nach ihrer letzten Sitzung. Zum anderen müssten der Bundesagentur für Arbeit keine 5,2 Milliarden Euro genommen werden, was geplant, aber sogar vom »Arbeitgeberverband« BDA für verfassungswidrig erklärt worden war. Sicherlich eine Nebelkerze.

Mit dem 476,8-Milliarden-Euro-Etat wird die Umverteilung nach oben verschärft, vorzugsweise durch Privatisierung, etwa der Rentenversicherung. Am 2. Februar sollen Bundestag und Bundesrat zustimmen.