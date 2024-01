Quetzalli Nicte-Ha/REUTERS

Eine riesige Menschenmenge hatte sich am Donnerstag im Zentrum von Mexiko-Stadt versammelt. Anlass war der Auftritt von Claudia Sheinbaum. Sie ist die Kandidatin der regierenden Morena-Partei bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Juni, bei denen sie als Favoritin gilt. Am Donnerstag endete der Vorwahlkampf. Bis zum 1. März ist Wahlwerbung nicht mehr erlaubt. Dann geht es in die heiße Phase im Rennen um die Nachfolge des amtierenden Staatschefs Andrés Manuel López Obrador, der nicht noch einmal kandidieren darf. (jW)