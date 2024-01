Agencja Wyborcza.pl via REUTERS Sind von der Abwahl nicht begeistert und fordern »Solidarität mit Kaminski und Wasik«: PiS im Parlament (Warschau, 16.1.2024)

In Polen hat das von der im Oktober abgewählten PiS-Regierung kontrollierte Verfassungsgericht die Übernahme der Staatsmedien durch die neue Regierung für unwirksam erklärt. In einer am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung heißt es, das Leitungspersonal der Sender könne nur durch den »Nationalen Medienrat« abberufen werden, nicht aber auf Grundlage gewöhnlicher Vorschriften des bürgerlichen Gesellschaftsrechts. Der Medienrat war seinerseits 2016 durch die PiS an der Verfassung vorbei installiert worden. Sein Vorteil für die PiS besteht darin, dass seine Mitglieder nur mit Einwilligung von Staatspräsident Andrzej Duda ersetzt werden können.

Kulturminister Bartłomiej Sienkiewicz, der für die Medienpolitik der neuen Regierung verantwortlich ist, erklärte die Entscheidung des Verfassungsgerichts für unwirksam, weil an ihr Richter beteiligt waren, die »auf unkorrekte Art und Weise« ins Amt gekommen seien. Damit festigt sich die Tendenz zur Etablierung zweier paralleler Rechtsprechungen in Polen: der einen, die sich auf die von der PiS kontrollierten polnischen Gerichte stützt, und einer anderen, die sich auf Urteile des EU-Gerichtshofes beruft, die den Gerichten der ersten Kategorie die Legitimität absprechen.

Unterdessen treibt die PiS auch den Streit um die Inhaftierung der beiden früheren Geheimdienstchefs Mariusz Kamiński und Maciej Wąsik aktiv voran. Wie das Portal Interia am Freitag meldete, wollte PiS-Chef Jarosław Kaczyński noch am Freitag vor das Gefängnis nahe der Stadt Ostrołęka ziehen und Einlass verlangen, um den dort einsitzenden Wąsik zu besuchen. Am Donnerstag abend war es vor dem Gefängnis zu Handgreiflichkeiten mit PiS-Anhängern gekommen, die dort für die Freilassung von Wąsik demonstrierten. Die einigen hundert Demonstranten griffen einen Mann an, der sich als Reporter eines bisher nicht weiter bekanntgewordenen Internetfernsehsenders namens Chwdp ausgab und die Versammlung filmte. »Chwdp« ist die Abkürzung für einen in Polen beliebten Vulgarismus. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, um die Auseinandersetzung zu beenden.