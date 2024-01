Berlin. Es wird wieder leise in deutschen Fußballstadien: In einer gemeinsamen Stellungnahme mit der Überschrift »Der deutsche Fußball bleibt Risikokapital« haben die Fanszenen Deutschland am Donnerstag für den kommenden Spieltag erneut Widerstand gegen die Investorenpläne der Deutschen Fußballiga (DFL) angekündigt. Die ersten zwölf Minuten der Partien wollen die organisierten Fans ihre Klubs nicht unterstützen und schweigend gegen das Vorhaben protestieren. »Ihr täuscht euch, wenn ihr der Überzeugung seid, euren Deal allen Widerständen zum Trotz durchboxen zu können«, heißt es in der Stellungnahme. (jW)