Am Dienstag war ich im Büro und musste diktieren, Akten bearbeiten und mit Mandanten sprechen. Ein Tag wie viele im Leben eines Fananwalts. Nichts Besonderes. Bis … ja, bis auf meinem Telefon eine Nachricht aufploppte. Hertha BSC wieder mit Neuigkeiten, dachte ich und sah nur flüchtig hin. »Hertha … trauert … Bernstein« war da zu lesen. Was war das? Ich nahm mein Telefon und erstarrte vor Kälte. »Nein«, dachte ich, »das kann nicht sein«. Aber es stimmte. Meine Gefühle fuhren Achterbahn. Die Tränen rannen herunter und meine Gedanken waren nur bei Dir. War es dann doch Schicksal, dass ich noch am Vortag in Aue war, zwanzig Kilometer von Deinem Geburtsort entfernt? Lange kannten wir uns schon und spätestens seit dem Fankongress 2012 war es um uns beide geschehen. Wie oft diskutierten wir über Fußball oder Fankultur, über Deine Hertha oder meinen BFC. Wir beide, Du der Unternehmer und ich der Anwalt, haben den Fußball auf die gleiche Art geliebt. Die Kurve war unser Zuhause und nur von dort war es für uns beide richtig, den Fußball zu betrachten.

Weißt Du noch, wie Du mich im Frühjahr 2022 angerufen hast? Ich hatte schon die Gerüchte gehört, Du wolltest als Präsident Deines Herzensvereins kandidieren. Du batest mich um Rat zu dieser Entscheidung. Es bleibt zwischen uns, was ich Dir damals als Freund geraten habe. Du hast es gewagt und bist es geworden. Ich war stolz auf Dich. Einer aus der Kurve hatte es auf einen solchen Posten geschafft. Mein Fananwaltsherz hüpfte damals vor Freude. Aber auch danach bist Du immer der Kay aus der Kurve geblieben. Oft folgte von Dir eine Reaktion auf meine wöchentliche Kolumne, und in der Schlüterstraße tranken wir den Kaffee zum kleinen Plausch zwischendurch. Nicht jede Woche und auch nicht viele Stunden, aber immer intensiv und herzlich. Noch vor knapp zwei Wochen trafen wir uns kurz und verabredeten uns zum Essen. Wir nahmen uns in die Arme, und ich sagte wie immer »Pass auf Dich auf«. »Mach ich«, war Deine Antwort. Nun muss ich alleine Essen gehen. Aber ich werde es machen und auf Dich anstoßen und an Deine letzten Worte denken: »René, ich rufe Dich an.«

Aber mein Telefon wird still bleiben.

Mach’s gut Kay, Dein Freund René – und ein letztes »Ha-Ho-He!« und »Sport frei!« vom Fananwalt.