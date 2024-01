IMAGO/Kessler-Sportfotografie Am Ball ein Genius: Juri Knorr (im Spiel gegen Österreich, 20.1.2024)

Neulich lief am Sonntag­morgen auf 3sat die Gesprächssendung »Sternstunde Philosophie«. Der Meisterdenker Wolfram Eilenberger hatte die finnisch-estnische Schriftstellerin Sofi Oksanen zu Gast und leitete den einstündigen Austausch mit nachgerade steinmeierschen Worten ein: »Sage niemand, er habe nicht davon wissen können: von den Folterkellern, den Verschleppungen, den massenhaften Vergewaltigungen, den allzu alltäglichen Traumata, welche die sowjetische Gewaltherrschaft in den Ländern Osteuropas und des Baltikums über Jahrzehnte mit sich brachte.«

Damit wir uns nicht falsch verstehen: In den folgenden knapp sechzig Minuten wurde das einstige segensreiche Wirken der Deutschen und ihrer gloriosen Kampfverbände im Osten Europas mit keiner Silbe erwähnt. Dafür dozierte die bekennende Feministin und Militaristin Oksanen in epischer Breite zunächst über »Putins Krieg gegen die Frauen«, über Putins Bestreben, »Frauen an die Kandare zu nehmen«, über Putins Vernetzung »mit gleichgesinnten Frauenhassern«, um dann den Russen an und für sich zu erledigen. Der Russe habe nämlich bereits zu Zeiten der Sowjetunion eine »clevere Form der Geschichtsfälschung« entwickelt, er habe seit jeher »Kolonisierung auf dem Pferderücken« betrieben, er habe stets die »Auslöschung der Identität« minderwertiger Völker erstrebt, wozu ihm allzeit »sexuelle Gewalt dient«. Ja, der Russe, diese Bestie, betreibe bei jeder Gelegenheit »genozidale Politik«, pflege »eine bestimmte Tradition der Gewalt« und der »Entmenschlichung« und richte »seine Propaganda und Desinformation geschlechtsspezifisch aus«, wohingegen der sogenannte Euro­maidan eine »Revolution der Gleichberechtigung« gewesen sei.

Wolfram Eilenberger assistierte der betörenden Dame nicht bloß inflammiert, sondern bezeichnete obendrein »die Vergewaltigungen des Großen Vaterländischen Krieges« als das »Urverbrechen« des Russen – was inmitten dieses durchgedrehten Gender­gefasels auch nicht mehr wundernahm, hatte sich Eilenberger doch vor acht Jahren einen Namen als Experte für Hyperethnologie und neomoderne Rassenkunde gemacht.

Am 9. Februar 2016 war aus Anlass des Gewinns der Handballeuropameisterschaft der Männer in der Zeit seine Kolumne »Die Alternative für Deutschland« erschienen – der wahrscheinlich schweinischste Text, der unsereinem in der vergangenen Dekade untergekommen ist.

Der Vorspann lautete: »Blutnah und widerständig: Wir haben den Handball wiederentdeckt. Weil diese Mannschaft eine kartoffeldeutsche Sehnsucht bedient, die gerade wieder schwer im Kommen ist.«

Nun frisst ja neben dem Russen zum Beispiel der Pole, der Finne und der Este gleichermaßen gerne jene Feldfrüchte, die ursprünglich kaum im deutschen Boden herumknollten, aber das focht den Begriffsjongleur nicht an, der auf Grund des germanischen Finaltriumphes in Krakow seine sehr spezielle Hirnjauche über der hochsympathischen Mannschaft auskübelte: »Ehrlicher Sport von ehrlichen Männern für ehrliche Bürger, herzhaft, blutnah, widerständig.«

Im Sinne einer ebenso stark originellen, zeitgeistphilosophisch volles Rohr aufgemotzten »soziologisch-geographischen Verankerung« zeige »sich der Handball im Sinne einer neu erspürten Landlust lebensästhetisch voll im Trend: urwüchsig, herkunftsstark, heimatverbunden«, und wem auch noch die letzte rissige Tasse aus der maroden Rassistenrübe gefallen ist, der fährt fort: »Bereits ein erster Blick auf das Mannschaftsfoto erhellt: Das frische Erfolgsteam hat keinen einzigen Spieler mit dunkler Hautfarbe oder auch nur südländischem Teint. Es handelt sich, mehr noch, um eine Mannschaft ohne jeglichen Migrationshintergrund. Hundert Prozent kartoffeldeutsche Leistungsbereitschaft. Wir listen die Vornamen der Spieler vollständig: Hendrik, Finn, Erik, Christian, Steffen, Jannik, Niclas, Steffen, Fabian, Simon, Tobias, Johannes, Carsten, Andreas, Rune, Martin. Alle Achtung! Das muss man 2016 in diesem Land erst einmal hinbekommen.«

Da wäre wenn nicht die Sofortsterilisation, so doch die totale Umbenennung anzuordnen (allerdings nich’ in so ein slawisches Wladimir-Zeug!) – sowie die endgültige Vernichtung bundesdeutscher Geschichtlichkeit. Denn der Handball »verweist mit aller Macht auf eine selig verklärte, deutsche Reihenhausvergangenheit der achtziger Jahre. Wenn Fußball ­Merkel ist, ist Handball Petry.« Und on top? »Ich könnte jetzt noch sagen, dass der einzige Ausländer des Teams, der Trainer, aus Island stammt und das ebenfalls perfekt ins nordisch-arische Bild passt.«

Tja, der Konjunktiv ist der Modus des Hetzers. Und dumm dünkt einem da halt, dass die diebischen Balkanesen, die verweichlichten Welschen, die hinterlistigen Iberer, die bekifften Nordafrikaner und andere mehr dem Handballsport frönen – allesamt physiologisch und kollektivseelisch subaltern. Man fühlt sich noch heute mindestens bemüßigt, diese olympische Leistung deutscher Intellektualkunst mit dem ARD-Skisprungexperten Sven Hannawald zu kommentieren, der jüngst in Bischofshofen sagte: »Das war dann von der Birne schon falsch angesteuert.«

Ich habe durch den Handball, ob in der Schule oder im Verein, vieles gelernt. In der ZDF-Dokumentation »Heimspiel – Die deutschen Handballer und ihr Weg zur EM« fasst der Rechtsaußen (bah!) und darob Linkshänder (oha!) Timo Kastening meine und die Erfahrungen vieler Freunde trefflich zusammen: »Handballer stehen zusammen, wollen zusammen Spaß haben, sind gesellig, man steht füreinander ein, man hat gewisse Werte, (…) die man auch nach außen vertritt – und nicht nur nach außen vertritt, sondern sie auch lebt. Und ich glaube, das ist so ’ne Gesellschaft, in der ich es liebe, mich zu bewegen. Du kannst sein, wer du bist, und du wirst akzeptiert.«

Vielleicht ist es, anders als im versaubeutelten Fußball, im Eishockey oder im Volleyball genauso. Mit männerbündlerischem Mist hat das jedenfalls nichts zu tun. Und beim Handball habe ich keinen hinterhältigen Egoisten, keinen Narzissten kennengelernt. Der Umgangston konnte rauh und frotzelnd sein, die Hilfsbereitschaft war gleichwohl groß, der Gemeinschaftssinn ausgeprägt.

Auf dem Feld kein Getue, keine Reklamationen, keine Pöbeleien, kein Schiedsrichter muss sich der Spieler erwehren. Das spiegelt sich ästhetisch in dem, was der Weltmeistertrainer Heiner Brand in Winfried Oelsners Film »Projekt Gold – Eine deutsche Handball-WM« (2007) zu den athletisch-geistigen Ansprüchen an den Handballer anmerkte: »Es muss Schnelligkeit da sein, Ausdauer, Kampfkraft, Nervenstärke, mentale Stärke, Härte und so weiter. Alle Anforderungen, die’s im Sport eigentlich gibt, sind im Handball vereint. Das ist eigentlich das Faszinierende.«

Sie nächtigen in schlichten Hotels und sitzen in den Cafés der schlimmen Normalos, in jenen gesellschaftlichen Zonen, in denen von wokem Wahnsinn niemand jemals etwas gehört hat. Sie haben einen »stillen Star« (NDR) wie Juri Knorr in ihren Reihen, der bescheiden und reflektiert und am Ball ein Genius ist. Der nordisch-arische Trainer Alfreð Gíslason quatscht kein Blech, und der unglaubliche Torhüter Andreas Wolff reifte zu einem nachdenklichen Mann.

Man wünscht sich in der Hauptrunde weitere tosende, wuchtige, epische Matches wie 2007 und 2016. Und hoffentlich hält Herr Eilenberger hinterher ausnahmsweise seinen schmutzigen Schnabel.