IMAGO/Political-Moments Das ZDF, das den Unionsparteien traditionell nähersteht, soll »im Schwerpunkt ein nationales Programm anbieten«

Die Unionsparteien starten einen neuen Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR). Am vergangenen Sonnabend verabschiedete der CDU-Bundesvorstand zum Abschluss seiner Klausurtagung in Heidelberg einen entsprechenden Beschluss: »Die CDU steht zu einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk«, heißt es zwar in dem Papier, das auf der Vorlage einer CDU-Kommission unter Leitung von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff basiert. Doch das ist nicht mehr als ein Lippenbekenntnis.

Was dort unter dem euphemistischen Titel »Verschlankung« und mit dem Ziel von »Einsparungen« gefordert wird, läuft auf eine drastische Beschneidung und Ausdünnung des ÖRR hinaus. Damit bedient die CDU die Interessen der Privatsender und der großen Medienkonzerne, denen so unliebsame Konkurrenz vom Hals gehalten werden soll. So heißt es: »Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich auf seine Stärken konzentrieren und sich von den Angeboten des privaten Rundfunks unterscheiden.« Und weiter: »Über die Grundversorgung hinausgehende Aufgaben sind nicht mehr vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk wahrzunehmen.«

Im Klartext: ARD und ZDF sollen sich »auf Nachrichtenangebote konzentrieren« und so ziemlich alles andere den Privaten überlassen, zum Beispiel Liveübertragungen. »Gesellschaftliche Großereignisse wie Königshochzeiten sollten nur dann von öffentlich-rechtlichen Sendern live übertragen werden, wenn private es nicht frei empfangbar in ausreichendem Umfang tun«, heißt es in dem CDU-Beschluss. In der Sportberichterstattung soll sich der ÖRR »auf Zusammenfassungen, Nachrichten und Hintergründe« beschränken, »wenn die Liveübertragung im frei empfangbaren Fernsehen gesichert ist«. Jenseits der im Medienstaatsvertrag als Großereignisse definierten Sportveranstaltungen (wie Olympische Spiele oder Spiele mit deutscher Beteiligung bei der Fußball-WM) solle die Übertragung von Sportereignissen »in voller Länge dem privaten Markt überlassen werden«. Die Begründung für diese Einschränkungen: Der ÖRR dürfe »nicht zu einem Wettbewerb beitragen, der den Erwerb der Rechte immer teurer macht«.

Im Unterhaltungsbereich solle sich der ÖRR stärker auf Formate konzentrieren, »die nicht oder nicht in vergleichbarer Qualität von privaten Sendern angeboten werden«. Die CDU spricht sich zudem für die Bündelung von Sparten- und Themenkanälen aus. So soll die Weiterentwicklung von ­Arte und 3sat zu einem »neuen europäischen Kultur- und Wissenskanal« unter Federführung einer der Anstalten geprüft werden. ZDFneo und ARD One sollen zu einem fiktionalen Newcomerprogramm zusammengeführt werden.

Auch für die ARD, die in der CDU wohl immer noch als linkslastig gilt, hat man sich etwas einfallen lassen. Das ZDF, das den Unionsparteien traditionell näher steht, soll »im Schwerpunkt ein nationales Programm anbieten, die ARD im Schwerpunkt ein regionales Programm«. Eine »Pflicht zur Zusammenarbeit« zwischen den Sendern solle dabei sicherstellen, »dass Ressourcen optimal genutzt werden«. Leitlinie müsse der Grundsatz »weniger vom Gleichen« sein. Doppelübertragungen von ARD und ZDF müssten ausgeschlossen werden.

Neben inhaltlichen und programmlichen Vorschlägen formuliert die Union in ihrem Beschluss auch Forderungen zur Finanzierung, Aufsicht und föderalen Vielfalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: Von einer stärkeren Kontrolle der Arbeit der Intendanten bis hin zu Maßnahmen gegen die »ausufernde Beschäftigung von sog. ›Festen Freien‹ Mitarbeitern«.

Welche Motivation die Union bei all diesen Empfehlungen umtreibt, macht dieser etwas verquere Satz in der Einleitung deutlich: »Aufgaben, Strukturen und Kosten müssen auf den Prüfstand gestellt, Defizite bei Qualität, Ausgewogenheit und Meinungsvielfalt in den Programmangeboten behoben werden.« Mit anderen Worten: Die CDU will schlanke Rundfunkanstalten, die wenig kosten. Profitieren sollen, wie gesagt, die privaten Medienkonzerne.