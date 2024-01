Twenty Twenty Vision Paradoxer Protest? Da ist Skepsis angebracht

Was man im Laufe von knapp zwei Stunden über die Protagonistinnen von »Olfas Töchter« erfährt, ist ebenso fesselnd wie befremdlich. Dabei wird erst im Schlussakt des auch formal faszinierenden Dokumentarfilms jener Aspekt angeschnitten, der die Lebensgeschichte der porträtierten Frauen sensationell wirken lässt und der titelgebenden Olfa, wie kurze TV-Ausschnitte ahnen lassen, schon zuvor mediale Aufmerksamkeit beschert hat: Von den vier Töchtern, die die Tunesierin offenbar weitgehend allein großgezogen hat, haben sich nämlich gleich zwei, Ghofrane und Rahma, dem sogenannten »Islamischen Staat« (IS) angeschlossen. Das hat den beiden lange Haftstrafen eingetragen, die sie in Libyen absitzen, was ihren jüngeren Schwestern Eya und Tayssir sowie ihrer Mutter denkbar großen Kummer bereitet. Jedenfalls schildert Olfa in einer der ersten Szenen gleich mit Nachdruck den Schmerz, den sie seit der Trennung von den beiden Ältesten empfindet – weshalb freilich um so mehr die Unbekümmertheit verblüfft, mit der sie sich etwa eine Stunde später dazu animieren lässt, ein Kampflied der islamistischen Kopfabschneider zu trällern, denen Ghofrane und Rahma auf den Leim gegangen sind.

Aus dem Off

Bereits vorher erfährt man allerdings, dass diese temperamentvolle Putzfrau, die ihre Kinder offenkundig liebt, eines davon beinahe totgeschlagen hatte und auch mutmaßlich ein Auge zudrückte, als sich ein ehemaliger Geliebter von ihr reihenweise an den Töchtern verging. Deshalb muss wiederum irritieren, wie innig die Beziehung zwischen Olfa, Eya und Tayssir anscheinend immer noch ist. Und unter diesen Vorzeichen mag man sich erst recht wundern, dass der Erzählton in manchen Momenten diese enge Verbundenheit zu zelebrieren scheint.

Wie uns Kaouther Ben Hania (»Der Mann, der seine Haut verkaufte«, 2020) gleich in der Anfangsszene aus dem Off mitteilt, leben Eya und Tayssir weiterhin mit ihrer Mutter zusammen. Allerdings ist ihre reale Lebenswelt danach nie zu sehen, da laut der 1977 in Tunesien geborenen Regisseurin »ein altes, heruntergekommenes Hotel in Tunis« der einzige Drehort ihres sechsten Langfilms ist. In kurzen Wortwechseln mit Olfa, dem ägyptisch-tunesischen Filmstar Hend Sabri, kündigt die (ebenfalls unsichtbar bleibende) Filmemacherin zudem an, dass sie Ghofrane und Rahma von zwei Schauspielerinnen (Nour Karoui und Ichraq Matar) verkörpern lassen werde, während Sabri gelegentlich in die Rolle von Olfa schlüpfen werde.

Mit sparsamen Mitteln

Tatsächlich gibt es in »Olfas Töchter« dann aber nur eine Handvoll nachgestellte Szenen, die stets den Eindruck von Proben machen, da sie fast immer von methodologischen Reflexionen der Beteiligten unterbrochen werden. Dazu passt, dass beispielsweise ein Polizeibüro bloß mit den sparsamsten Mitteln des Kulissenbaus angedeutet wird und die einzigen drei Männerfiguren alle von demselben Schauspieler (Majd Mastoura, Gewinner des Darstellerpreises bei der Berlinale 2016) verkörpert werden.

Diesen abstrahierenden Ansatz hat Ben Hania in Interviews selbst »brecht­ianisch« genannt und vor allem damit begründet, dass sie die Form der Selbstdarstellung durchbrechen wollte, die sich Olfa bei TV-Interviews intuitiv angewöhnt habe. Im Film wird dagegen als Motiv, dass Sabri bei gegebenem Anlass in die Rolle von Olfa schlüpfen soll, die Rücksicht auf etwaige Verletzungen genannt, die die Konfrontation mit ihrer traumatischen Biografie der Frau zufügen könnte.

Mehrfach deutet sich denn auch ein therapeutischer Effekt an, etwa wenn Olfa in die Kamera sagt, sie wolle die Vergangenheit bewältigen, um mit ihr abschließen zu können. In einem der zwiespältigsten Momente wird deutlich, dass eine Tochter darauf drängt, die sexuelle Gewalt zu thematisieren, weil sie die filmische Verarbeitung dieser Erfahrung offenbar als eigentlichen Abschluss einer nebenbei erwähnten Therapie betrachtet. Zu einer vergleichsweise erbaulichen Lesart mag auch beitragen, dass Olfa später von Sabri knapp darauf hingewiesen wird, dass sie den sexistischen Irrsinn verinnerlicht habe, der ihr offenbar buchstäblich eingebläut worden war. Oder dass der islamistische Eifer, dem vorübergehend alle vier Töchter anheimfielen, ihnen paradoxerweise die einzige Möglichkeit des Protests geboten habe. Je plausibler ein angebotener Erklärungsansatz wirkt und je schlüssiger sich eine vordergründig dokumentarische Szene dramaturgisch einfügt, desto mehr ist freilich unsere Skepsis gegenüber subtilen Manipulationen der Regie gefragt. Inwieweit die verfremdende Form ihre kritische Wirkung subjektiv entfalten konnte, sollte sich spätesten bei einer vermeintlichen TV-Aufnahme aus dem Gefängnis erweisen.