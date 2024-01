Stefan Korte Lang nicht mehr gehört: Sensorama (Jörn Elling Wuttke und Roman Flügel)

»Sensorama ist kunstvoller Techno, was man früher Intelligent Techno nannte. Also sehr geschmackvoll und irgendwie der bildenden Kunst verwandt.« Das sagt der Hamburger Popmusiker Andreas Dorau über das tolle Musikprojekt der aus Darmstadt stammenden Soundtüftler, DJs, Labelbetreiber und Produzenten Roman Flügel (rechts) und Jörn Elling Wuttke. Ob es sich bei der Musik von Sensorama tatsächlich um Techno handelt, darüber kann man streiten. Oder es lassen. Und statt dessen lieber auf die vielfältigen Einflüsse verweisen, die man zu hören bekommt, wenn man die drei Alben auflegt, die Wuttke und Flügel von 1995 bis 2001 eingespielt haben: tolles Krautzeug (Neu!, La Düsseldorf, Cluster), House, Dub, filigranen Abstract-Folk, Jazz für die Bar der (damaligen) Zukunft. Ach. Auf dem Track »It’s ›The Thing‹« singt tatsächlich Robert Forster von den großen Go-Betweens. Alles vermischt sich, nichts erscheint beliebig. Man kann eintauchen zu Sensorama, wird warm umfangen, dazu nachdenken geht vortrefflich. Lang her, auch lang nicht mehr gehört – aber jetzt wieder. Denn Ralf Köster, DJ und Booker des Hamburger Golden Pudel Clubs, hat eine Compilation mit besonders schönen Sensorama-Stücken für das Hamburger Label Bureau B angefertigt.

(msa)

*

Herr Flügel, unter dem Namen Sensorama haben Sie und Ihr damaliger musikalischer Partner Jörn Elling Wuttke vor allem in den 1990er Jahren Musik gemacht. Dann war es lange ruhig um Ihr elektronisches Projekt Sensorama. Haben Sie sich eigentlich jemals aufgelöst?

Das haben wir tatsächlich nicht getan. Angefangen hat unsere Zusammenarbeit in den frühen 90ern mit Acid Jesus, dann kam Alter Ego, danach Sensorama. Wir haben das Technoprojekt Alter Ego relativ weit in die 2000er reingebracht. Dann haben wir uns nicht aufgelöst, sondern einfach aufgehört, miteinander zu arbeiten. Das war circa 2007.

Ende vergangenen Jahres ist die Sensorama-Compilation »Where the Rabbit Sleeps« erschienen. Zusammengestellt wurde die Platte von Ralf Köster, Booker des Golden Pudel Clubs in Hamburg, wo Sie und Ihr Partner auch erstmals wieder gemeinsam auf der Bühne standen. Wie kam es dazu?

Das Hamburger Label Bureau B hatte bei uns Interesse an der Veröffentlichung einer Compilation bekundet, und sehr schnell war dann Ralf Köster als derjenige, der eine solche Platte kompilieren könnte, im Gespräch. Wir fanden das toll, dass das jemand macht, der noch mal ein anderes Ohr für unsere Musik hat als wir selbst und der sowieso schon seit Jahren weiß, was wir machen. Die erste Wiederveröffentlichung war das allerdings nicht. Jörn und ich treten zwar nicht mehr gemeinsam als Produzententeam in Erscheinung, sind aber durch einen großen Katalog miteinander verbunden. Immer wieder sind in den vergangenen Jahren daraus verschiedene Veröffentlichungen auf unterschiedlichen Plattformen erschienen.

Nun sind Ihre Solokarrieren in den vergangenen Jahren unterschiedlich erfolgreich verlaufen. Wie kommt man da wieder an einen Tisch – und wie zum Arbeiten?

Es gab natürlich zuerst eine Zeit, in der wir festgestellt haben, dass es einfach nicht mehr läuft – aus welchen Gründen auch immer. Wir haben das nie psychologisch analysiert, vom Gefühl war es jedenfalls nicht mehr das, was es einmal war. Wir hatten nicht mehr den entsprechenden kreativen Output der Jahre zuvor. Wir haben eingesehen, dass wir nicht mehr zusammen produzieren können, aber sind nach wie vor in Kontakt geblieben, da wir einen gemeinsamen Katalog hatten, den wir nicht einfach nur verwalten, sondern auch in Erinnerung halten wollen. Damit zu arbeiten und sich dadurch auch wieder näherzukommen, macht Spaß. Dass wir jetzt zusammen ins Studio gehen und an einem vierten Sensorama-Album arbeiten, das sehe ich jetzt allerdings nicht.

Neben Ihren Projekten haben Sie zusammen auch die Techno- und House-Labels Playhouse, Klang Elektronik und Oganku betrieben. Ihre Arbeit genießt ein hohes Standing in der Szene. Sie selbst sind immer wieder in verschiedenen Dokumentationen über die House- und Technoszene hierzulande zu sehen. Werden Ihre früheren Arbeiten aktuell wiederentdeckt?

Es gibt durchaus Stücke, die von einem Publikum entdeckt werden, dass deutlich jünger ist als wir. Das passiert dann eher zufällig, und zwar dadurch, dass andere DJs unsere alten Songs entdecken und die dann auf großen Bühnen spielen. Dann gibt es natürlich solche Sachen wie die Sensorama-Compilation, die unter Umständen ein Publikum bedient, was sich noch mal gerne erinnert an die alte Zeit. Ob das ein Projekt ist, was 20jährige jetzt noch mal ausgraben, kann ich nicht beurteilen.

Als Künstler hat man zwar eine Vergangenheit. Je länger man aktiv ist, je produktiver man war, desto mehr hat sich angesammelt. Aber es gibt ja auch eine Gegenwart, Pläne für die Zukunft. Inwiefern spielt das alte Material da noch eine Rolle?

Wir haben tatsächlich die alten Alter-Ego-Sachen noch mal herausgebracht, als damals dieses Labeltrio zusammenfiel, aber Sensorama war nicht in unserem Fokus. Das lag auch daran, dass die Rechtslage eine andere war. Die Rechte an Alter Ego liegen bei uns, die an der Musik von Sensorama noch bei dem Hamburger Label L’Age D’or, wir hätten also eh mit denen sprechen müssen. Ich persönlich bin aber auch niemand, der groß zurückguckt. Ich kann da nicht für Jörn sprechen, aber ich arbeite eigentlich konstant für die Gegenwart und die Zukunft. Für mich sind Platten, die ausproduziert sind, erst mal abgeschlossen. Ich beschäftige mich dann eher mit neuen Sachen.

Sie haben es schon angesprochen, Ihre Platten sind damals bei dem Elektroniklabel Ladomat 2000, dem Unterlabel des Indielabels L’Age D’Or, erschienen – und nicht auf Ihren eigenen. Relativ ungewöhnlich, oder?

Damals war das gar nicht so ungewöhnlich. Mit Charlotte Goltermann, A-&-R-Managerin und Gründerin von Ladomat 2000, gab es jemanden, der sich für unsere Musik grundsätzlich interessiert hat und der mit L’Age D’Or/Ladomat 2000 seinerzeit schon einen Majordeal hatte – das heißt, da war auch ein Budget vorhanden für Sachen, die wir uns niemals hätten leisten können. Deswegen war es zum Beispiel auch möglich, Videos zu drehen, mit denen wir dann auch tatsächlich im Fernsehen zu sehen waren. Wir hatten dadurch einen Zugang zu anderen Kanälen, den wir mit unseren eigenen drei kleinen Labels nie gehabt hätten. Dazu gab es mit L’Age D’Or ja auch eine Anbindung an die Hamburger Schule, die uns eh interessiert hat. Wir fanden es spannend, auch dahin eine Verbindung zu haben.

Was war das Interessante daran?

In Hamburg gab es damals einen ganz anderen, sehr eigenen Zugang zur elektronischen Musik, anders als bei uns in Frankfurt; wir waren ja geprägt von dieser klassischen EBM-/Techno-Sozalisation, die noch bis tief in die 80er reichte. Die Perspektive in Hamburg und von Charlotte war verspielter, hatte immer eine Indie-Haltung. Das war ein sehr eigener Vibe. Auf der einen Seite wurde viel in Frage gestellt, was wir so aus dem Rhein-Main-Gebiet kannten, auf der anderen Seite war es aber auch interessant und hat viel Spaß gemacht.

Durch Bureau B und Pudel-Booker Ralf Köster spielt die Hamburger Szene bei der Neuauflage des Sensorama-Werks wieder eine Rolle. Hatten Sie beide das Gefühl, dass man in Hamburg besser an die Stimmung oder Emotionen von früher anknüpfen könnte als anderswo?

Ich glaube, das hat es einfacher gemacht. Dass die Anfrage aus der Ecke von Bureau B gekommen ist, hat zumindest Sinn ergeben. Ich kannte das Label von deren Krautrocksachen, von denen ich einige habe, und fand die Idee schön, auf diesem Zeitlineal weiter in die 90er zu gehen. Damals gab es zum Beispiel auch sehr viele Home-Listening-Sachen, als Gegengewicht zu dem doch teils sehr harten Techno jener Zeit. Da haben auch Labels wie Kompakt oder Karaoke Kalk tolle Vorarbeit geleistet. Jetzt zu gucken, was da noch so ist, finde ich spannend. Davon sind wir nur ein kleiner Teil.