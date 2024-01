Carrie Davenport/REUTERS »Eine Botschaft an unsere Politiker senden«: Tausende demonstrierten am Donnerstag vor dem Rathaus in Belfast

Krankenschwestern, Lehrer, Beamte: Mehr als hunderttausend Menschen haben am Donnerstag in Nordirland die Arbeit niedergelegt. Es war nicht der von den Gewerkschaften erhoffte Generalstreik, aber immerhin der größte Ausstand seit 50 Jahren. Mehr als 16 Gewerkschaften hatten zu dem Aktionstag aufgerufen.

Vor allem Arbeiter und Angestellte im öffentlichen Dienst, im Gesundheitswesen und im öffentlichen Verkehr legten die Arbeit nieder. Da die pro-britische, unionistische DUP seit fast zwei Jahren das Regionalparlament Stormont boykottiert, können keine Lohnverhandlungen geführt werden. London fühlt sich nicht zuständig.

Neben mehreren Organisationen des Gesundheitsdienstes NHS, wie der Krankenpflegergewerkschaft RCN, streikten die Lehrergewerkschaften INTO, NASUWT, NEU, NAHT und UTU, die Universitätsgewerkschaft UCU sowie alle großen Gewerkschaften wie GMB, SIPTU, NIPSA, UNISON und UNITE.

Gabriel Keown, UCU-Sekretär in Enniskillen, Grafschaft Fermanagh, sagte der BBC, der Ausstand sei eine Gelegenheit für die Gewerkschaften, »eine Botschaft an unsere Politiker zu senden«. Universitätsdozenten hätten in den vergangenen Jahren Gehaltseinbußen von rund 30 Prozent hinnehmen müssen, so Keown. Er appellierte an den Nordirland-Staatssekretär Chris Heaton-Harris, »dem ein Ende zu setzen, das Richtige zu tun und wieder an die Arbeit zu gehen«.

In Enniskillen nahmen mehr als 1.000 Menschen an einer Solidaritätskundgebung mit den streikenden NHS-Beschäftigten vor dem örtlichen Krankenhaus teil. Jonathan, der seit 15 Jahren als Krankenwagenfahrer arbeitet, sagte der BBC: »Wir verdienen 1.100 Pfund weniger als die Fahrer in England und Wales.«

Auf einer Streikkundgebung in Derry sprach der bekannte Bürgerrechtler und ehemalige sozialistische Abgeordnete Eamonn McCann. Er sagte, die Menschen seien empört darüber, wie sie behandelt würden: »Sie haben genug!« rief er einer großen Menschenmenge auf dem Guildhall Square zu. Auch in Belfast protestierten Tausende vor dem Rathaus.

Nordirlandsekretär Heaton-Harris hatte in Gesprächen mit den nordirischen Parteien 3,3 Milliarden Pfund (3,85 Milliarden Euro) an Hilfen angeboten. Davon sollen 584 Millionen Pfund (680 Millionen Euro) zur Begleichung der Lohnforderungen im öffentlichen Dienst verwendet werden. Das Geld ist an die Bedingung geknüpft, dass das Regionalparlament Stormont seine Arbeit wieder aufnimmt.

Vor Weihnachten war eine Einigung jedoch gescheitert, so wie auch der letzte Versuch am Mittwoch. Alle Parlamentsparteien hatten sich in Stormont versammelt, nur die DUP boykottierte weiterhin die Arbeit. Ohne die DUP, die größte unionistische Partei, ist es nach den Bestimmungen des Karfreitagsabkommens von 1998 nicht möglich, einen Parlamentspräsidenten zu wählen. Dieses Amt ist jedoch Voraussetzung für die Arbeitsfähigkeit des Regionalparlaments. Die DUP protestiert mit ihrem Boykott gegen das Brexit-Abkommen zwischen London und Brüssel und die darin enthaltenen Sonderregelungen für Nordirland.