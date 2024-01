DIDF: Soziale Kämpfe stärken – Faschisten bekämpfen

Carsten Thesing/IMAGO

Der Bundesvorstand der Föderation demokratischer Arbeitervereine (DIDF) ruft in einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung zum Widerstand gegen Faschisten auf:

Der Anstieg der rechten Kräfte nimmt immer besorgniserregendere Ausmaße an. Sei es das Geheimtreffen von AfD-Funktionären mit Vertretern der Wirtschaft, der »Werteunion« und der »Identitären Bewegung«. Oder der Anstieg der Zustimmungswerte für die AfD auf Bundesebene auf über 20 Prozent und in den Ländern teilweise sogar auf über 30 Prozent. Das alles zeigt nur noch mehr, dass wir die Rechte bekämpfen müssen. Das lässt sich aber nicht tun, ohne den Faschisten den Nährboden zu entziehen und die soziale Frage zu stellen. (…)

Dass die Rechten erstarken können, liegt an der herrschenden Politik der vergangenen Jahrzehnte. Indem unsere Gesundheitsversorgung immer mehr privatisiert wurde, unsere Bildung kaputtgespart wurde, Geld in die Rüstung statt in unsere Daseinsvorsorge gesteckt wurde, Unternehmen subventioniert wurden und werden, während für uns die Preise explodieren, wurde die soziale Notlage geschaffen, an der sich die Rechten jetzt nähren. Denn sie verstehen sich sehr gut darauf, die sozialen Probleme vom eigentlichen Verursacher, diesem System, weg zu Geflüchteten, Migranten und Bürgergeldempfänger zu lenken. Doch wir wissen: Wer ins Wahlprogramm der AfD blickt, wird keine Sozialpolitik finden. Sie wird die herrschende Politik nur weitertragen und die Bedingungen für uns Werktätige nur noch mehr verschlechtern. Nur gemeinsam, indem wir genauso gegen Militarismus und soziale Kürzungen kämpfen wie gegen Rassismus, können wir unsere Probleme lösen und in Frieden und Solidarität leben!

Wir Migranten sind Teil der Gesellschaft in Deutschland. Wir arbeiten und leben Seite an Seite mit unseren Kolleginnen und Kollegen ohne Migrationshintergrund. Deshalb ist jeder Versuch, uns zu spalten, eine Masche, um unseren gemeinsamen Kampf für eine bessere Gesellschaft zu schwächen. Wir lassen uns nicht spalten, gemeinsam sind wir stark!

Die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) würdigte in einer Erklärung vom Donnerstag den Atomwaffenverbotsvertrag, dessen Inkrafttreten sich bald zum dritten Mal jährt, als einen Meilenstein für globale Abrüstung:

Biowaffen sind seit 1975 und Chemiewaffen sind seit 1997 verboten. Ein UN-Verbot aller Massenvernichtungswaffen feiern wir am 22. Januar 2024 erst zum dritten Mal – vor gerade einmal drei Jahren trat der Atomwaffenverbotsvertrag (AVV) in Kraft.

Obwohl noch ein junger Vertrag, hat er mit den ersten beiden Konferenzen der Vertragsstaaten 2022 in Wien und 2023 in New York bereits bedeutende Fortschritte erzielt. Fast die Hälfte aller Staaten hat den Vertrag unterzeichnet oder ratifiziert, was eine breite internationale Zustimmung signalisiert. (…)

Gemäß dem AVV sind Staaten verpflichtet, Atomwaffentests zu unterlassen und weder Atomwaffen zu entwickeln, zu produzieren noch zu besitzen. Ebenso ist die Weitergabe, Lagerung, Nutzung oder Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen untersagt. Der Vertrag verbietet zudem die Unterstützung, Förderung oder Anstiftung anderer Staaten zu derartigen Aktivitäten. Die Stationierung von Atomwaffen auf eigenem Territorium ist den Vertragsstaaten ebenfalls untersagt. (…)