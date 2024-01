Agencja Wyborcza.pl via REUTERS Rechte sieht sich verfolgt: PiS-Politiker mit Plakat im »Solidarność«-Stil (Warschau, 16.1.2024)

In Polen geht die Abrechnung mit der im Oktober abgewählten PiS-Regierung weiter. Am Mittwoch nahmen Beamte des »Zentralen Antikorruptionsbüros« CBA den früheren Staatssekretär im Außenministerium, Piotr Wawrzyk, vorübergehend fest. Ihm wird vorgeworfen, Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe polnischer Visa an Bürger außereuropäischer Staaten geduldet zu haben. Wawrzyk kam nach einigen Stunden auf Kaution wieder frei. Er kündigte an, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten, nachdem er zunächst alle Aussagen verweigert hatte.

»Politische Gefangene«

In welches Nervositätsstadium das entschiedene Vorgehen der Behörden die frühere Regierungspartei PiS versetzt hat, machen die Reaktionen führender Politiker dieser Gruppierung auf die Festnahme von Wawrzyk deutlich. Sowohl Parteichef Jarosław Kaczyński als auch der Fraktionschef und frühere Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak erklärten in ersten Stellungnahmen, Wawrzyk nicht zu kennen. Erst als Internetnutzer Videos gemeinsamer Auftritte Wawrzyks mit ihnen in Umlauf setzten, mussten beide Politiker einräumen, den Exstaatssekretär doch gekannt zu haben. Kaczyński verwies darauf, dass Wawrzyk noch von der PiS-Regierung entlassen und von der Wahlliste gestrichen worden sei. Bei der im Sommer 2023 aufgeflogenen Visaaffäre war es darum gegangen, dass bis zu 250.000 polnische und Schengenvisa ohne genaue Prüfung und mutmaßlich gegen Schmiergeld erteilt worden waren. Hauptverdächtiger ist ein damaliger Mitarbeiter von Wawrzyk. Dieser selbst soll in E-Mails Anweisungen erteilt haben, wer außer der Reihe ein Visum bekommen sollte.

Die beiden rechtskräftig verurteilten PiS-Politiker Mariusz Kamiński und Maciej Wąsik haben unterdessen im Gefängnis einen Hungerstreik begonnen. Sie wollen damit unterstreichen, dass sie sich als »politische Gefangene des Tusk-Regimes« betrachten. Kamiński wurde inzwischen in die Krankenabteilung des Gefängnisses in Radom verlegt und wird offenbar zwangsernährt. Der Chef des polnischen Strafvollzugs erklärte in einem Radiointerview, Hungerstreiks seien rechtswidrig. Er schloss gleichzeitig aus, dass die beiden Politiker vorzeitig entlassen oder in den »offenen Vollzug« überführt würden. Dazu fehle es ihnen an Reue und Selbstkritik.

Trotzdem ist nicht zu erwarten, dass Kamiński und Wąsik ihre gesamte Strafe absitzen müssen. Staatspräsident Andrzej Duda hat angekündigt, ein »Begnadigungsverfahren« in Gang zu setzen, und Justizminister Adam Bodnar aufgefordert, den beiden für die Zeit dieses Verfahrens Haftverschonung zu gewähren. Dudas Vorgehen ist insofern bemerkenswert, als das der Präsident auch die Möglichkeit gehabt hätte, die beiden mit einem Federstrich und sofortiger Wirkung zu begnadigen.

Die Wahl des umständlicheren und langwierigeren Weges deutet darauf hin, dass die PiS eher versucht, aus der Inhaftierung von Kamiński und Wąsik politisches Kapital für die in diesem Jahr anstehenden Kommunal- und EU-Wahlen zu schlagen. Eine Kostprobe bot in dieser Woche die Haushaltsdebatte im polnischen Parlament. Die PiS-Fraktion hatte auf den Sitzen der beiden Exabgeordneten Porträts und Plakate aufgestellt und versuchte, mit Sprechchören und dem Absingen der Nationalhymne den Beginn der Beratungen zu verzögern. Von der Besuchertribüne grüßten dazu mit zum V-Zeichen gespreizten Fingern die Ehefrauen der beiden Politiker.

Besetzung abgebrochen

Nach einer aktuellen Umfrage ist eine Mehrheit der polnischen Bevölkerung mit dem harten Vorgehen der Regierung gegen die institutionellen Überbleibsel des PiS-Regimes zufrieden. Wie die Zeitung Rzeczpospolita am Donnerstag meldete, billigen nach einem Monat 56 Prozent der Befragten die Arbeit der Regierung. Das sind mehr als die Koalition am 15. Oktober an Stimmen erhalten hatte. Die Lage im seit Wochen von PiS-Politikern besetzten Gebäude des Staatsfernsehens TVP hat sich inzwischen normalisiert. Die PiS-Abgeordneten, die über Wochen das Gebäude besetzt hatten, brachen ihre Aktion ab; mehrere führende Journalisten mit PiS-Schlagseite wurden fristlos entlassen. Ministerpräsident Donald Tusk kündigte an, die »Aufräumarbeiten« im Fernsehen würden weitergehen.