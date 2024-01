IMAGO/Olaf Schuelke Die Mär von den hochsubventionierten kleinen Ackerbauern und Viehhaltern hält sich hartnäckig (Berlin, 15.1.2024)

Es klingt wie eine Binse: EU-Agrarsubventionen sind für Landwirte und Hofbetreiber. Für wen sonst, oder? Weit gefehlt! Unter den Top-ten der Empfänger hierzulande ist kein landwirtschaftlicher Betrieb, kein Rübenbauer, kein Viehhalter. Wer kassiert? Ministerien, Landesbetriebe, Agrarriesen. Und branchenferne Konzerne, etwa RWE, Aldi Nord. Eines frappiert beim Blick in die Liste der Nutznießer: Umweltverbände, der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) beziehen gleichfalls Millionensummen aus Fördertöpfen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU. Laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) gingen 2022 insgesamt sieben Milliarden Euro aus Brüssel an 315.000 Berechtigte in der BRD.

Das Dilemma ist klar, Finanzstarke tummeln sich auf den Äckern, Einkommensschwache haben das Nachsehen. Es sei nicht per se verkehrt, »wenn Kapital von außerhalb in die Landwirtschaft fließt«, meint Lasse van Aken, Kampagnensprecher Agrarwende von Greenpeace Deutschland, zu jW. Indes sei in den vergangenen Jahren der Trend zu beobachten, dass Fachfremde in der Landwirtschaft investieren. Warum? »Als sichere Kapitalanlage in Zeiten niedriger Zinsen.« Investments, die sich jene dazu noch mit Subventionen vergolden ließen. Van Aken: »Reiche Investoren wie die Aldi-Erben oder der Yachtbauer Lürssen Werft kaufen tausende Hektar Land auf, treiben die Pacht- und Kaufpreise für Bauern nach oben.«

Apropos RWE. Der Konzern habe im rheinischen Tagebaurevier 23.000 Hektar Boden nach der bergbaulichen Nutzung rekultiviert, teils für einen ertragreichen Ackerbau, sagte Pressesprecher Guido Steffen jW. Und was sagt der Discounter aus der Albrechtdynastie? Presseanfragen landen bei Constantin Freiherr von Reitzenstein. Er ist Geschäftsführer der Boscor Gruppe, »ein auf land- und forstwirtschaftliche Betriebsführung spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen.« Die Firmengruppe managt zehn Landwirtschaftsbetriebe unterschiedlicher Eigentümer, vier von der Lukas-Stiftung von Aldi Nord in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt mit rund 8.000 Hektar Acker. Aber: Eine Verbindung zwischen diesen Betrieben und Aldi Nord gebe es nicht – weder gesellschaftsrechtlich noch über Lieferketten oder operative Prozesse, betonte von Reitzenstein gegenüber dieser Zeitung. »Wir sind als ›echte Bauern‹ vor Ort aktiv und Teil der örtlichen Landwirtschafts- und Sozialgemeinschaft.«

Ganz so idyllisch scheint die Koexistenz nicht zu sein. Zumal die kapitalintensive Landwirtschaft einen Einstieg für weniger potente Familienbetriebe kaum möglich macht; besonders für Junglandwirte nicht, so ein Sprecher des Thüringer Landwirtschaftsministeriums gegenüber jW. Da hilft dann auch kein etwaiges Vorkaufsrecht für Landwirte. Ideales Terrain für Spekulationen ist Ostdeutschland mit seinen früheren abgewickelten Landschwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG). Denn Agrarholdings, Einzelhandelsgiganten oder Immobilienhaie kaufen anlagebedingt bevorzugt größere Flächen auf, weiß der Ministeriumssprecher. Eigentumsverhältnisse sind überdies vertrackt. »Share Deals«, also der Erwerb von Anteilen an Agrargesellschaften, unterlaufen zudem das Grundstücksverkehrsgesetz, mit dem der Ausverkauf landwirtschaftlichen Bodens kontrolliert werden soll.

Wie rechtfertigen Umweltverbände ihr subventioniertes Engagement? Der Nabu erhalte viele Gelder aus der EU-Agrarpolitik, bestätigte Laura Henningson, Referentin für Agrarbiodiversität, auf jW-Nachfrage. Diese Finanzmittel würden für die Erbringung von Naturschutzleistungen gezahlt. Sie sagt ferner: »Wir positionieren uns klar gegen pauschale Flächenprämien, nicht aber gegen leistungsgebundene Zahlungen, die eine naturverträgliche Landwirtschaft unterstützen.« Ähnlich argumentiert Patrick Müller vom BUND. Einzelne Gliederungen seines Verbands bekämen Agrarsubventionen. Damit pflegten sie Flächen in ganz besonders hochwertiger Weise, weshalb die Fördermittel »in diesem Fall sehr gerechtfertigt sind«, meinte der Referent für Agrarpolitik. Die Summen für den Verband seien aber eher weniger bedeutend. Das Fachportal top agrar bezifferte die EU-Subventionen 2022 für den BUND auf mehr als 1,45 Millionen Euro.

Nur, wie ist »Landgrabbing« zu verhindern, in großem Stil zumindest? Einen Vorschlag hat van Aken von Greenpeace – die simple Lösung: Subventionen an Großbetriebe kappen, bei 300.000 Euro pro Jahr. Eine Option, die die GAP zulässt. Das Problem: »Die Bundesregierung hat darauf verzichtet.« Die Folge: Auswüchse bleiben, Finanzinvestoren und Konzerne lassen sich ihr »grünes« Image weiter üppig subventionieren.