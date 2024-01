Orhan Qereman/REUTERS Bäckerei im selbstverwalteten Frauendorf Jinwar in Nordostsyrien (7.3.2023)

Das NATO-Mitglied Türkei hat Ende Dezember 2023 eine neue Welle von Luftangriffen gegen Nord- und Ostsyrien begonnen. Wie gehen die Arbeiten der »Stiftung der freien Frau in Syrien« unter den Bombardierungen weiter?

Elisa Stein: Als am 23. Dezember die Stadt Qamişlo und hier gezielt die kritische Infrastruktur der Selbstverwaltung angegriffen wurde mussten die Einrichtungen der Stiftung evakuiert werden. Für den 24. Dezember war ursprünglich eine Konferenz der Stiftung geplant, die aus Sicherheitsgründen abgesagt werden musste. Auch die Einrichtungen der Stiftung in Derik, Hassekeh und den umliegenden Dörfern inklusive der mobilen Klinik mussten ihre Arbeit vorübergehend einstellen. Seit dem 2. Januar haben alle Einrichtungen trotz anhaltendem Bombardement ihre Arbeit unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen wieder aufgenommen.

Das Frauendorf Jinwar gehört ebenfalls zu Ihren Projekten. Wie ist dort die Situation?

Sultan Xişo: Das Frauendorf selbst wurde nicht angegriffen, alle dort ansässigen Frauen und Kinder sind geblieben. Zwar ist die Lage gefährlich, aber sie haben keine Angst – zu sehr haben sie sich bereits an die Angriffe gewöhnt. Und sie sind nicht bereit, diesen beispiellosen autarken und feministischen Ort aufzugeben. Im Gegenteil, hier wird intensiv daran gearbeitet, noch unabhängiger zu werden. Aufgrund der gezielten Zerstörung von Elektrizitätswerken kommt es häufig zu Stromausfällen. Durch den Bau einer Solaranlage kann sich das Dorf nun mit eigenem Strom versorgen. Die Frauen backen auch ihr eigenes Brot, haben eine eigene Schule, eine naturheilkundliche Klinik und betreiben Landwirtschaft.

Wie arbeiten Sie im medizinischen Bereich unter diesen Umständen?

S. X.: Im medizinischen Bereich ist die Lage katastrophal. Durch türkische Drohnenangriffe wurden gezielt mehrere Krankenhäuser zerstört, darunter ein Dialysezentrum sowie eine Anlage zur Herstellung medizinischen Sauerstoffs. Dadurch haben sich in den Poliklinken der Stiftung die Patientenzahlen verdreifacht. Dazu kommt, dass Medikamente sehr teuer und schwer zu bekommen sind. Die Kosten für Medikamente, die überwiegend über Damaskus bezogen werden, haben sich verdoppelt. Die naturheilkundlichen Kliniken der Stiftung haben begonnen, pflanzenbasierte und selbst hergestellte Medikamente auch in den Polikliniken einzusetzen. Das wird von den Patienten sehr positiv aufgenommen.

Sie beklagen fehlende internationale Aufmerksamkeit und Unterstützung. Wie erklären Sie sich diese?

E. S.: Einerseits ist die internationale Aufmerksamkeit seit Anfang Oktober vor allem auf den Krieg in Israel/Palästina gerichtet, andererseits auf den Ukraine-Krieg. Ein anderer wesentlicher Punkt ist der scheinbar unantastbare Stellenwert der deutsch-türkischen Beziehungen, die die Bundesrepublik um jeden Preis aufrecht erhalten will. Dabei geht es primär um den sogenannten »Flüchtlingsdeal«, der dafür sorgt, dass die Türkei Geflüchtete von Europa fernhält, aber auch um wirtschaftliche Interessen, Waffenlieferungen und Zusammenarbeit im Rahmen der NATO. So werden Kriegsverbrechen und Völkerrechtsverstöße aus politischem Kalkül unter den Teppich gekehrt und die Öffentlichkeit schweigt.

Wie reagieren die Frauenorganisationen auf die Angriffe?

S. X.: Die Angriffe des türkischen Staates richten sich gezielt gegen die Errungenschaften der Frauenrevolution und damit gezielt gegen die Frauenbewegung. Deshalb haben Frauenorganisationen in ganz Nord- und Ostsyrien zu Aktionen und Demonstrationen aufgerufen, Tausende Menschen haben auf den Straßen protestiert. Wir klären darüber auf, warum die Türkei angreift und dass eines ihrer Ziele darin besteht, Angst zu verbreiten und die Menschen zur Flucht zu bewegen, um eine Invasion starten können, ohne auf Widerstand zu stoßen. Es ist uns auch wichtig, die Angriffe der Türkei, die Kriegsverbrechen und Verstöße gegen das Völkerrecht darstellen, öffentlich zu machen. Deshalb dokumentieren wir die militärischen Handlungen, schreiben Appelle zur internationalen Solidarität und verfassen E-Mails an die Presse und zuständigen Institutionen.