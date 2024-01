Steinbrenner/IMAGO Der franzöische Ausnahmespieler Nikola Karabatić und der deutsche Spielmacher Juri Knorr (r.)

Nach den überzeugenden 27:14- und 34:25-Erfolgen gegen die Schweiz und Nordmazedonien musste die deutsche Handballnationalmannschaft am Dienstag im dritten Vorrundenspiel der EM gegen Olympiasieger Frankreich mit einem 30:33 die erste Niederlage hinnehmen. In einem Duell auf Augenhöhe fiel erst in den letzten Minuten die Entscheidung zuungunsten der Gastgeber. Der Turnierfavorit um den 39jährigen Ausnahmespieler Nikola Karabatić hatte beim 26:26 in seiner zweiten Partie gegen die Schweiz Schwächen offenbart, zeigte sich aber im entscheidenden Match in Bestform. In den Auftaktminuten dominierten allerdings die Deutschen. Wie im ersten Spiel gegen die Eidgenossen präsentierte sich Torhüter Andreas Wolff in hervorragender Verfassung und hielt die ersten drei Würfe allesamt, was seine Teamkollegen zu einer 3:0-Führung nutzten. Im Unterschied zu den Schweizern erholten sich die Franzosen von diesem Schock schnell und zogen nach elf Minuten mit 7:6 in Front. Dann kam auch noch Karabatić auf die Platte, der mit drei Olympiasiegen sowie vier WM- und drei EM-Goldmedaillen erfolgreichste aktive Handballer der Welt. Dennoch ließ sich das DHB-Team, getragen von den Wogen der Begeisterung in der mit 13.571 Zuschauern ausverkauften Berliner Mercedes-Benz Arena, nicht abschütteln und gestaltete das Geschehen bis zum 15:15 ausgeglichen. Neben Wolff versetzte auch der zweite Keeper David Späth mit zwei gehaltenen Siebenmetern das Publikum in Ekstase. Doch in der letzten Minute vor der Halbzeitpause leistete sich die deutsche Mannschaft zwei Konzentrationsschwächen, so dass sie mit einem 15:17-Rückstand in die Kabine ging. Der Gegner erzwang durch eine starke Verteidigungsleistung die Fehler am Kreis. »Die Franzosen decken sehr defensiv an der Sechs-Meter-Linie, da müssen wir bessere Mittel finden und die Bälle nicht wegschmeißen«, analysierte DHB-Teammanager Oliver Roggisch in der Pause.

In der zweiten Halbzeit zogen die Franzosen auf 19:15 davon, bevor die deutsche Mannschaft dank der Paraden von Wolff und einer Steigerung von Spielmacher Juri Knorr wieder Anschluss fand. Mit dem zwischenzeitlichen 26:25 sprang sogar noch einmal eine Führung heraus, doch beim Stand von 27:27 gelang »Les Experts« ein Doppelschlag zum 29:27, sie behaupteten den Vorsprung bis zum Schluss. Der überragende Karabatić wurde als »Man of the Match« ausgezeichnet. Auf deutscher Seite waren Juri Knorr mit acht Toren sowie Johannes Golla und Rückkehrer Kai Häfner mit fünf bzw. vier Treffern die erfolgreichsten Schützen.

Nach der bitteren 28:35-Niederlage im letztjährigen WM-Viertelfinale erwies sich Frankreich für Deutschland erneut als Nemesis. »Wir müssen eines der besten Spiele der letzten Zeit machen«, hatte Bundestrainer Alfreð Gíslason vor dem Anpfiff eingeschätzt und sich damit als Prophet erwiesen. Die erwünschte Spitzenleistung gelang zwar, war aber gegen den starken Gegner nicht genug. Das DHB-Team geht nun mit einer 0:2-Punkte-Hypothek in die verbleibenden vier Hauptrundenduelle. Dennoch lässt sich ein positives Zwischenfazit ziehen: Nach dem Weltrekord mit 53.586 Zuschauern zum Auftakt gegen die Schweiz in Düsseldorf waren auch die beiden Spiele gegen Nordmazedonien und Frankreich in Berlin ausverkauft, es kamen jeweils 13.571 Fans. Das Spiel gegen die Schweiz verfolgten 7,6 Millionen, die Zweitrundenbegegnung gegen die Nordmazedonier am vergangenen Sonntag immerhin 7,4 Millionen im ZDF, trotz der starken Konkurrenz durch die ARD mit dem »Tatort«. Das Duell mit Frankreich lockte sogar 7,97 Millionen Menschen (28,9 Prozent Marktanteil) vor die Bildschirme. Mit weiteren Erfolgen ließe sich die Handballeuphorie sicher noch steigern. Dafür müssen alle Spieler ihre Bestleistung abrufen. Derzeit ist das Spiel zu stark auf Regisseur Juri Knorr zugeschnitten und von seiner Form abhängig. Knorr führt mit 24 Toren die EM-Torschützenliste an. Am Donnerstag trifft Deutschland auf Island. Nur die ersten beiden der Sechsergruppe qualifizieren sich für das Halbfinale.