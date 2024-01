Nachschlag: Ein Fall für Den Haag

Rizek Abdeljawad /IMAGO/Xinhua

Anlässlich von 100 Tagen Gazakrieg zog Jan-Christoph Kitzler am Montag im Deutschlandfunk Bilanz. Die fällt ernüchternd aus. Schließlich habe ­Israel mit seinen Bombardements und der Bodenoffensive in dem Küstenstreifen vor allem zwei Ziele verfolgt: die Hamas zu besiegen und die Geiseln zu befreien. Nichts davon sei bisher erreicht worden. Palästinensische Kämpfer leisteten nach wie vor »­Widerstand«, was nicht die einzige erstaunliche Wortwahl ist. Mehr noch sei ein Verhandlungserfolg zur Befreiung der Gefangenen eher unwahrscheinlich, »wenn gerade ein Vernichtungskrieg geführt wird, bei dem möglichst viele Hamas-Kämpfer getötet werden sollen«. »Vernichtungskrieg« ist laut Wikipedia eine »radikalisierte Form der Kriegführung, in der ›alle physisch-psychischen Begrenzungen‹ aufgehoben sind«. Als Beispiele werden der deutsche Völkermord an den Herero und Nama und die Kriegführung der Nazis genannt. Südafrika hat also ganz recht, den Fall vor den Internationalen Gerichtshof zu bringen. (jt)