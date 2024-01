Die israelische Künstlerin Yael Bartana und der Berliner Theaterregisseur Ersan Mondtag (36) gestalten den Deutschen Pavillon für die Kunstbiennale in Venedig. Unter dem Titel »Thresholds« (Schwellen) suche der Beitrag »in drei Szenarien den Umgang mit Schwellen, Stufen und Grenzen«, hieß es am Dienstag vom zuständigen Institut für Auslandsbeziehungen. Die Biennale findet vom 20. April bis 24. November statt. Sie gilt neben der Documenta in Kassel als wichtigste Schau zeitgenössischer Kunst. (dpa/jW)