Searchlight Pictures Ein Frankenstein, der sich zu seiner eigenen monströs vernarbten Kreatur gemacht hat: Willem Dafoe als Godwin Baxter

Alasdair Gray hat seine 1992 erschienene Aneignung von H. G. Wells’ »Die Insel des Dr. Moreau« ein »viktorianisches Pastiche« genannt. Pastichiert hatte er in »Poor Things« Anmerkungsapparate, Briefprosa in Shakespeare-Rhythmik oder sogar die Paratexte, daher wurde das Buch von manchen »postmodern« genannt. Heute trägt man es einer Literaturverfilmung nicht mehr nach, wenn sie sich um spezifische Details der Vorlage nur im Hinblick auf das Funktionieren als Spielfilm kümmert. Im aktuellen Fall wird diese Toleranz um so größer sein, als die Werke dieses Sozialisten und Fürsprechers der schottischen Unabhängigkeit bislang kein verbreiteter Haushaltsgegenstand sind und Gray auch als bildender Künstler nur wenigen bekannt ist. Der Akzeptanz hilft aber auch Yorgos Lanthimos’ spielerischer Zugang nach, und auch, dass er einige seiner persönlichen Signaturen in seiner ­Adaption unterbringen konnte, vor allem die Neigung zu einer surrealistischen Skurrilität, die auf sexuell unterfütterten Machtgefügen basiert.

Godwin Baxter (Willem Dafoe) ist ein experimenteller Chirurg, der seine Arbeiten als künstlerischen Akt versteht: aus Totem lebendige Formen herzustellen. Seine eigene Gestalt ist bereits ein Beleg seines außergewöhnlichen Könnens. Er ist ein Frankenstein, der sich zu seiner eigenen monströs vernarbten Kreatur gemacht hat. Auf seinem Anwesen läuft aber auch viel zusammengebautes Tiervolk à la Hieronymus Bosch herum. Der Gipfel seiner Methoden ist allerdings das Kunstgeschöpf Bella Baxter. Der Wissenschaftler hatte die körperliche Hülle einer Wasserleiche ins Leben zurückgeholt, indem er ihr das Gehirn des lebenden Fötus einsetzte, den man in ihr fand. Das Resultat ist bei Gray eine Art fleischige Superfrau, im Film ist es Emma Stone, die sich wie ein Kleinkind verhält und mit jeder einzelnen Silbe der englischen Sprache zu kämpfen hat. Als Baxter sie seinem Assistenten Max McCandles (Ramy Youssef) erstmals präsentiert, ist dieser von der infantilen Schönheit so erregt, so wie sie von seiner, dass die Verlobung nicht lange auf sich warten lässt.

Bella assimiliert das Neue allerdings auch in atemberaubendem Tempo, was sich wegen der frühkindlichen Disposition ihres Hirns und eines günstigen sozialen Umfelds immer erst mal im Sexuellen zeigt. Da sie weder Scham noch Hemmungen kennt, geht sie sofort mit Baxters Anwalt Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) ins Bett. Sie ist begeistert davon, was der verantwortungslose Verführer mit der Zunge und seinem »mittleren Bein ohne Fuß« (Gray) alles anstellen kann. Also lässt sie sich auch auf sein Angebot einer gemeinsamen Weltreise ein. Selbst der von Bella naheliegenderweise einfach »Gott« genannte Godwin stimmt dem zu, weil es ihre Neugier stimulieren wird und er an die Freiheit der persönlichen Entfaltung glaubt – obwohl Emma zunächst durchaus als ein durch ihn auch sexuell nutzbares Ding konzipiert war.

Auf dieser Weltreise werden es dann nicht nur die leckeren Pastéis de Nata in Lissabon entdeckt, sondern auch die Schicklichkeit und christliche Tugenden weiter herausgefordert. Schließlich bewegen wir uns hier, wie schon erwähnt, im viktorianischen Zeitalter. So kommt es aber auch, dass Wedderburn, der Sex schon früher ausschließlich mit sozial Unterlegenen hatte, nun selbst zur Drohne degradiert wird. Bella laugt den Mann physisch völlig aus, fühlt sich von ihm bald aber auch intellektuell unterfordert, schließlich ist sie inzwischen auf Bücher von Emerson oder Goethe gestoßen. Für das Geschöpf, das bisher ganz in der Gegenwart lebte, wird zunehmend auch die Frage nach der eigenen Vergangenheit zur schwelenden Sehnsucht.

So rasend Bellas Ontogenese auch verläuft, in einem Punkt bleibt sie beharrlich Kind: Geld ist für sie nur ein Mittel, das dem Lustgewinn oder guten Zwecken dienen soll. In Alexandria empört sie sich derart über das Kinderelend, dass sie Wedderburns ganzen Glücksspielgewinn sofort bedenkenlos weggibt. Dadurch werden die beiden nun aber selbst zu »poor things«, was den Mann ungleich härter trifft als sie, für die auch ein Leben in Armut eine weitere Erfahrung ist, die sie bejahen will. Und so tut sich ihr auch gleich, selbstverständlich in Paris, die Prostitution als eine, wie sie findet, naheliegende Möglichkeit des Gelderwerbs auf. Im Bordell kommt sie auch mit sozialistischen Ideen in Berührung. Sie fragt sich dann gleich, ob es nicht viel besser wäre, wenn die Prostituierten entscheiden würden, wen sie mit aufs Zimmer nehmen und nicht umgekehrt.

In diesem Science-Fiction-Bildungsroman durchläuft Bella den Kulturprozess ein zweites Mal, allerdings werden jetzt die Merkmale der frühkindlichen Sexualität nicht abgeschliffen. Das ist selbstverständlich etwas, das hier komödiantisch nicht ungenutzt bleibt, aber ganz im Sinne der heute üblichen Anachronistik funktioniert, frühere Moralnormen mit heute geltenden Vorstellungen kurzzuschließen und die Diskrepanz in der Fortschrittlichkeit moralisch aufzuladen. Das ist zwar billig, aber doch unterhaltsam, nicht zuletzt wegen viel sonstiger kleiner Schönheit: etwa Hanna Schygulla als entspannte Exlibertine, deren Matronenhaftigkeit Lanthimos sehr gut einsetzt, oder Ruffalos Spaß, den eitlen Lüstling zu geben, besonders offensichtlich in einer von Constanza Macras choreografierten Szene, in der er mit Stone einen raumgreifenden Grotesk­tanz aufführt.

Dennoch ist »Poor Things« nicht der Höhepunkt der Hilarität, den man sich schon deshalb hätte versprechen können, weil Lanthimos’ letzter Film »The Favourite« (2019) ein solcher war. Trotz großer Opulenz und einem deutlich mehr als doppelt so hohen Budget wirkt das Kostümdesign leicht »poor«, das überdrehte Art Nouveau der Szenenbilder uninspirierend plump. Und wenn sich auch viel Gutes über die oft sehr angenehm trockene Emma Stone sagen lässt: hier wirkt kindlicher Übermut manchmal doch eher wie eine selbstbezogen verausgabte Exerzitie in einem Schauspielkurs. Auf der Strecke bleibt übrigens auch, worin eigentlich die Armut der »armen Dinger« besteht. Sie leiden an ihrem Schicksal, gehirntechnisch noch nicht ganz optimiert, noch nicht ganz »neuer Mensch« zu sein.