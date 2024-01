Die französische Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux hat bekräftigt, den ­Boykottaufruf »Strike ­Germany« gegen deutsche Kulturinstitutionen zu unterstützen. Der Suhrkamp-Verlag bestätigte ihre Unterzeichnung des Appells am Dienstag und teilte mit, dass sich die 83jährige nicht weiter dazu äußern wolle. Der Aufruf richtet sich an die internationale Kulturszene und fordert, so lange nicht mehr mit deutschen Institutionen zusammenzuarbeiten, bis diese ihre Unterdrückung propalästinensischer Stellungnahmen aufgäben. Ernaux hatte schon 2018 zusammen mit anderen Künstlern zum Boykott der Kultursaison »Frankreich–Israel« aufgerufen und 2019 zum Boykott des Eurovision Song Contests in Tel Aviv. (dpa/jW)