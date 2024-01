Nach fast dreieinhalb Jahren Verhandlung hat die Staatsanwaltschaft im Prozess gegen den Bruder des beliebten Fußballers Rommel Abou-Chaker (BFC Preussen), den ehemaligen Musikmanager Arafat Abou-Chaker, ihr Plädoyer begonnen. Zuvor hatte der Vorsitzende Richter am Dienstag die Beweisaufnahme geschlossen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten unter anderem Freiheitsberaubung, versuchte schwere räuberische Erpressung, Nötigung, gefährliche Körperverletzung und Untreue vor. Der Rapper Bushido, ehemaliger Klient des Beklagten, ist in dem Strafverfahren Zeuge und Nebenkläger. Ein Großteil der Vorwürfe basiert auf seinen Aussagen. Nach derzeitiger Planung des Landgerichts könnte am 26. Januar ein Urteil verkündet werden. (dpa/jW)