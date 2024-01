imago images/Sovfoto\UIG Zu Pferd: Jugoslawischer Partisan im Zweiten Weltkrieg

Da Slowenien zum Ehrengastland der Frankfurter Buchmesse 2023 gekürt wurde, kam Maruša Kreses Debüt- und einziger »Roman« »Trotz alledem« zehn Jahre nach Vollendung auf dem Sterbebett auch auf den deutschen Buchmarkt. Eigentlich »schier unfassbar, dass ein Jahrzehnt vergehen musste, bis dieser Ausnahmeroman (…) auf Deutsch erschienen ist«, findet etwa der Österreichische Rundfunk Ö1. Sei doch »kein Wort (…) zuviel in diesem grandiosen Erzählwerk«, das nicht nur der Welt als »eine echte Entdeckung« gilt. Wirklich seltsam, weiß das Internet doch, dass der slowenische Verlag Goga eine Übersetzung ins Deutsche bereits 2012 unter dem korrekt verdeutschten Titel »Ob ich Angst habe« anbieten konnte. War das Buch laut der Slovenian Book Agency doch »einer der erfolgreichsten slowenischen Romane mit Partisanenthematik und der Auseinandersetzung mit dem postsozialistischen Erbe des Landes, der subjektiv und dennoch kritisch diese derzeit heiß diskutierten Themen aufgreift«.

Eine Neuübersetzung unter dem in deutschen Landen verfänglicheren Titel »Trotz alledem« legte also der Fischer-Verlag vor. Der »Roman über die Frage, was Menschen tun und was ihnen widerfährt, wenn Staaten und Länder entstehen und zerfallen, wenn die Sieger die Geschichte schreiben«, wurde verfasst von einer »legendäre(n) Kämpferin für die Freiheit in Wort und Schrift« (Klappentext). 1947 als betuchte Partisanentochter in Ljubljana geboren, studierte Krese so manches in ihrer Geburtsstadt, in den USA, in England und den Niederlanden, bevor sie in Tübingen, Ljubljana, London und Utrecht bis 1989 als Gruppentherapeutin wirkte und anschließend in Berlin als Lyrikerin und Journalistin publizierte. Neben Lyrik schrieb sie Radiofeatures und Zeitungsreportagen über den Balkan und wurde, laut Mitteilung der Frankfurter Buchmesse, so »eine der wichtigsten Kulturvermittlerinnen zwischen dem deutschen und dem slowenischen Kulturraum«, die für humanitäre Hilfe im Bosnien-Krieg 1997 das Bundesverdienstkreuz erhielt.

Achtbare Vitae aber machen noch keine beachtlichen Romanautoren. »Der Böll war als Typ wirklich Klasse. / Da stimmten Gesinnung und Kasse. / Er wär’ überhaupt erste Sahne, / wären da nicht die Romane«, dichtete Robert Gernhardt. Dies Böll-Bonmott direkt auf Krese zu übertragen, würde nur Typen mit ruchloser Vita einfallen. Hatte die Kasse Kreses zu Lebzeiten doch sicher deutlich leiser geklingelt als die des gewissenhaften Kölners. Und es blieb bei ihr ja auch bei einem Roman.

Der erzählt im ersten, über sechs Zehntel des Buches einnehmenden Kapitel »1941« die Geschichte ihrer Eltern, der Kriegshelden und Partisanen, die mit den Kommunisten unter Tito wider die Deutschen, Italiener und Weißgardisten kämpften. In kurzen Introspektionen sprechen abwechselnd Mutter und Vater. In knappen Sätzen, reduzierter Sprache. Fragmentarisch – »Kein Wort zuviel« halt. »Ich mache ein Nickerchen. Hier am Feuer. Wann bloß war mir das letzte Mal warm. Ich decke den Kleinen zu. Er schläft schon tief und fest, in der Hand die Mütze mit dem roten Stern. Gute Nacht! Niemand weiß, was morgen kommt. Ruhe. Stille. Angst«, denkt die Mutter. »Das Ende. Das war’s. Das war das Leben. Ich bin Anfang zwanzig, betrachte die Bilder meines Lebens und warte. Warte. Zum ersten Mal höre ich Wölfe. Gesehen habe ich sie noch nicht. Was alles ich noch nie gesehen habe. Denk nicht nach. In Bosnien haben wir nein gesagt. Bleiben wir jetzt allein?« fragt sich der Vater. Ein Stil, der dem großen, prosaischen Verknapper Krieg gemäß sein mag, auf Romanlänge aber weit vor Romanende tüchtig kriegsmüde macht; was wiederum zu begrüßen ist.

Kein Literaturgesetz schreibt vor, dass (Kriegs-)Literatur Spaß machen muss. Wird Romanlektüre aber zum zähen Kampf, dürfen Lesende kapitulieren, und sei es im ersten Kapitel. Auch die von der Literaturkritik gelobte Poetizität der Kreseschen Prosa erschließt sich nicht unbedingt. Die muss lesend wohl erst erkämpft werden wie das intendierte (in)direkte Kriegserleben, das Krese via Innenperspektive zu vermitteln versuchte. Die Trost- und Sinnlosigkeit des bis in die Sprache alles abtötenden Krieges transportieren Ausdrucksmittel und Komposition des Buches gut. Die Elternfiguren sind trotz Seelenschau aber kaum greifbar, bleiben zu schablonen- und typenhaft, um mit ihnen leiden zu können. Muss man wohl dabeigewesen sein.

Die Zäsuren der Jahre »1952«, »1968« und »2012«, so die Überschriften der die letzten achtzig Seiten füllenden Kapitel, konnte Krese selbst miterleben. Als kleines Mädchen, das von Beruf Partisanin werden wollte. Als junge Studentin mit »Hunger nach allem« und 2012 schließlich noch für eineinhalb Seiten als todkranke Großmutter, die mit dem Schiff auf die letzte Reise geht, weg »von all dem Erstickenden, all dem Finsteren, den Knochen und der Vergeltung. Dem Rechtfertigen. Entschuldigen«. Das eigene Erleben macht die subjektive Schilderung der Nachkriegszeit bis zum Tode der Autorin etwas les- und erlebbarer. Die da längst getroffene Diagnose kann das aber nicht mehr anfechten: Muss man wohl dabeigewesen sein. Oder wenigstens Slowene.