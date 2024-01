IMAGO/Wolfgang Schmidt Konkurrenzprodukte kosten die Hälfte: Solarmodulproduktion in Freiberg

Im sächsischen Freiberg werde Anfang April »die größte in Betrieb befindliche Solarmodulproduktion Europas« geschlossen, teilte am Mittwoch die schweizerische Meyer Burger AG mit, der das Werk am Fuße des Osterzgebirges gehört. Rund 500 Beschäftigte wären betroffen. Zu retten wäre der Standort durch »Resilienzmaßnahmen« von EU und deutscher Ampelkoalition, ergänzte CEO Gunter Erfurt in der Mitteilung, ohne die zur »Herstellung eines fairen Wettbewerbs« nötigen Subventionen genau zu beziffern. Sagen lasse sich nur, dass sie »bis zur weiten Februarhälfte« fließen müssten. Sonst sei Schluss in der Silberstadt. Ein irres Ultimatum. Zumal der CEO selbst erklärte, wie weit die Produktion in Sachsen hinter der in China zurückliegt. Sonnenkollektoren aus der Volksrepublik seien in Europa oft genug zu einem Viertel der hiesigen Herstellungskosten erhältlich, erklärte der Firmenboss.

Im Schnitt ist die Produktion von Solarpanels in Europa etwa doppelt so teuer, besagt eine Studie, die das Energieforschungsunternehmen Wood Mackenzie Mitte Dezember vorlegte. Demnach sanken die Kosten für die Herstellung von Sonnenkollektoren im vergangenen Jahr in China um 42 Prozent. Von 26 Cent pro Watt Ende 2022 auf nunmehr 15 Cent pro Watt. In Europa bewegten sich die Produktionskosten derweil bei um die 30 Cent pro Watt. In den USA seien es 40 Cent, in Indien 22. Studienautor Huaiyan Sun geht davon aus, dass der Anteil der in China produzierten Komponenten für Solarmodule auf dem Weltmarkt noch jahrelang bei satten 80 Prozent liegen wird. Im Segment der fortgeschrittenen n-Typ-Zellen sogar bei 95 Prozent. Eine Marktmacht, die enorme Skaleneffekte mit sich bringt.

Diesen Graben sollen die EU und ihre Führungsmacht also binnen Wochen mit Fördermitteln zuschütten. Meyer Burger sprach von der »Abhängigkeit des Kontinents von chinesischen Importen« und davon, die Energiewende »zukunftssicher« zu machen. Ein Versuch, die EU auf ihre »De-Risking«-Strategie festzunageln, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgerufen hat, bevor EU-Chefin Ursula von der Leyen sie bekannt machte.

Meyer Burger hat da auch ein Vorbild parat. Die USA seien mit ihrem Inflation Reduction Act derzeit der »mit Abstand attraktivste Markt für Solarhersteller«. Die Kostenbasis sei »stabil«, das Preisniveau der festen Abnahmeverträge »hervorragend«. Man werde sich nach »unhaltbaren Verlusten« in Europa deshalb nun also auf den US-Markt konzentrieren. Wo die Biden-Regierung etliche Milliarden in überteuerte Panels steckt.

Müssen EU oder BRD solch einen Fördertopf erst einrichten, um zu merken, dass es sich um ein Fass ohne Boden handelt? Möglicherweise. Allerdings hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) seinen »Solarpakt« nach dem Karlsruher Haushaltsurteil hintangestellt, seit Wochen war nichts mehr zu hören von »Resilienzboni« für Strom aus in Europa produzierten Solaranlagen. Der sollte bei der Einspeisung ins Kraftwerk höher vergütet werden. In Reaktion auf das Schweizer Ultimatum erinnerte der Bundesverband Solarwirtschaft am Mittwoch an dieses Fördervorhaben, von dem in Deutschland fast nur Meyer Burger profitieren würde. Neue Betreiber sollten für Solarmodule »Made in Europe« ein bis drei Cent Bonus je Kilowattstunde erhalten, forderte Verbandschef Carsten Körnig. Käme dieses Geld nicht, sei der Zug für den Industriezweig in Deutschland »endgültig abgefahren«.

Ob er das nicht längst ist, für das Werk in Freiberg wie für den ganzen Konzern Meyer Burger, bleibt abzuwarten. Wegen des Preissturzes und der daraus resultierenden Unterauslastung des Werks rechnen die Schweizer für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Verlust von »mindestens 126 Millionen Franken« (134 Millionen Euro). Mit frischen Finanzmitteln in Höhe von 450 Millionen Franken ließe sich im kommenden Jahr ein »positiver Cashflow« erzielen, ließen sie am Mittwoch wissen, »vorausgesetzt der Hochlauf der US-Aktivitäten verläuft planmäßig«. Der Börsenkurs des Unternehmens brach nach dieser Mitteilung um 30 Prozent ein. Seit Juli hat die Meyer-Burger-Aktie 84 Prozent an Wert verloren.