Julia Zimmermann/Metrography/AP Photo Bagger räumen am Dienstag die Trümmer der zerstörten Gebäude im nordirakischen Erbil

Der Iran wird den Schutz seiner nationalen Interessen »entschlossen und ohne Einschränkungen« weiterverfolgen. Das hat am Mittwoch der iranische Verteidigungsminister Mohammad Reza Ashtiani gegenüber Journalisten erklärt und keinen Zweifel daran gelassen, dass die iranischen Angriffe der vergangenen Tage im Irak, in Syrien und in Pakistan nicht die letzten ihrer Art gewesen sein dürften. In der Nacht zu Dienstag hatten die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) Ziele im Irak und in Syrien beschossen. Im nordirakischen Erbil war nach offizieller iranischer Sprachregelung ein »Spionagehauptquartier« des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad getroffen worden, in der Nähe von Aleppo habe man auf Terroristen des »Islamischen Staats« (IS) gezielt. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums bezeichnete die beiden Angriffe als Selbstverteidigung. Iran habe von seinem legitimen Recht, Bedrohungen seiner nationalen Sicherheit abzuwehren, Gebrauch gemacht. Der Irak hat inzwischen eine Beschwerde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen eingelegt.

Die Revolutionsgarden sprachen in einer Erklärung von Vergeltungsangriffen für die Tötung des IRGC-Brigadegenerals Sejed-Rasi Mussawi am 25. Dezember bei Damaskus und für die mehr als 90 Todesopfer eines Bombenanschlags in der iranischen Stadt Kerman am 3. Januar, zu dem sich der IS bekannt hatte. Die »Offensiveinsätze der Garde« würden »solange fortgesetzt, bis die letzten Tropfen Märtyrerblut gerächt sind«, so die Erklärung. Am Dienstag abend dann trafen iranische Raketen und Drohnen auch Ziele in der pakistanischen Provinz Balutschistan. Diese hätten, so die Revolutionsgarden, der extremistischen Gruppe Dschaisch Al-Adl gegolten. Am Mittwoch sprach das pakistanische Außenministerium von einer »unprovozierten Verletzung« seines Luftraums und der pakistanischen Souveränität. Zwei Kinder seien bei dem Luftangriff getötet worden. Wie bereits zuvor der Irak zog auch Pakistan seinen Botschafter aus dem Iran ab. Zudem darf der iranische Botschafter bis auf weiteres nicht nach Pakistan zurückkehren.

Das militärische Vorgehen Irans außerhalb seines Territoriums hat nicht nur eine neue Qualität. Es zeigt auch, dass die Eskalationsgefahr in der Region täglich steigt. Zu sehen ist dies an der israelisch-libanesischen Grenze genauso wie im Irak, von wo aus am Dienstag abend ein weiteres Mal Raketen auf Israel abgefeuert wurden. Und die jemenitischen Ansarollah (»Huthis«), die von den USA bald wieder auf die »Terrorliste« gesetzt werden könnten, griffen am Mittwoch früh erneut ein Containerschiff im Roten Meer an.

Auch eine neue EU-Mission könnte demnächst in die immer intensiveren Kämpfe in der Region involviert werden. Am Dienstag signalisierten die Mitgliedstaaten der EU ihre Unterstützung für eine eigene Marinemission im Roten Meer. Diese solle spätestens bis zum 19. Februar eingerichtet werden und schnell einsatzbereit sein. Nach Aussage von EU-Diplomaten will die EU mit anderen Partnern in der Region zusammenarbeiten, womit die am 18. Dezember unter Führung der USA gegründete Taskforce »Wächter des Wohlstands« (Operation Prosperity Guardian) gemeint sein dürfte, die seit vergangenem Wochenende mehrere Angriffe auf Ziele im Jemen geflogen und damit die Spannungen erheblich angeheizt hat. Die Ansarollah hatten angekündigt, wer sie und den Jemen angreife, werde »einen hohen Preis« zahlen.

Das israelische Militär hat am Mittwoch bei einem Drohnenangriff auf ein Fahrzeug in der Nähe von Nablus im Westjordanland mindestens drei Palästinenser getötet und im Anschluss den Palästinensischen Roten Halbmond daran gehindert, sich um die Opfer zu kümmern. Auch in der Nähe von Tulkarem wurde ein Fahrzeug mit Drohnen angegriffen, wobei fünf Menschen starben. Fast täglich dringen israelische Soldaten in palästinensische Städte und Flüchtlingslager im Westjordanland ein, zerstören dort Wohnhäuser und nehmen Verhaftungen vor. Dabei kommt es zumeist auch zu Todesopfern.