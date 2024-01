Christian Hartmann/REUTERS Rendezvous mit der Nation: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor Journalisten im Élysée-Palast (Paris, 16.1.2024)

Gegen 22.30 Uhr war sie endlich vorbei, Emmanuel Macrons große TV-Schau vor nahezu neun Millionen Fernsehzuschauern. Geplant als gewaltige Pressekonferenz im Präsidentenpalast Elysee, vermied der Staatschef diesmal nichts, was anderntags seine Beschreibung als »reaktionären« (Libération und Le Monde), von sich selbst mehr als von allen andern überzeugten Anführer der Nation rechtfertigte. Wenig oder gar nichts lieferte er zu den Themen, die den Franzosen unter den Nägeln brennen: Einige zigtausend fehlende Sozialwohnungen, fast kein Wort zum Klimaschutz, Unterrichtsausfall von einigen hunderttausend Stunden, weil mindestens 3.000 Lehrkräfte fehlen. Gipfel des Spektakels: Das Rassemblement National (RN) seiner erfolgreichen rechtsaußen Gegnerin Marine Le Pen habe »der extremen Linken das Programm gestohlen«, folglich sei rechts wieder einmal gleich links. Macrons selbst konservativen Bürgerblättern befremdliche Begründung: Le Pen hatte während des millionenfachen Protests gegen Macrons »Rentenreform« im vorigen Frühjahr, wie alle, natürlich auch die linken Oppositionsparteien, Front gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre gemacht.

Kein Wort des Präsidenten freilich zur fremdenfeindlichen Ideologie der Le-Pen-Truppe. Macron hatte jüngst selbst einen gewaltigen Teil der vor allem gegen den muslimischen Bevölkerungsteil des Landes gerichteten RN-Theorien übernommen und sie in das neue, scharfe Immigrationsgesetz einspeisen lassen. Man sei im Élysée inzwischen »sehr weit entfernt«, klagte am Mittwoch die Hauptstadtzeitung Libération, »von den Regeln« des früheren rechtskonservativen Staatschefs Jacques Chirac, der seinen Leuten 2007, zehn Jahre vor Macrons erster Präsidentschaft, geraten habe, »niemals mit dem (rechten) Extremismus, mit Rassismus oder Antisemitismus« anzubandeln. Macron habe diese Schwelle, so scheine es, am Dienstag abend überschritten.

Konflikt zwischen privater und öffentlicher Schulerziehung? Kein Problem für Macron, der sich seit mehr als fünf Jahren als harter Privatisierer des staatlichen Sozialsystems zu profilieren versucht. Amélie Oudéa-Castéra, seine neue Ministerin für Schulen, Sport und die Olympischen Spiele, habe wohl etwas »ungeschickt« formuliert, als sie, kaum im Amt, Presseleuten gestand, ihre drei Kinder aufs Pariser Privatkolleg geschickt zu haben, weil sie ihnen den alltäglichen Unterrichtsausfall an den staatlichen Etablissements nicht zumuten wolle. Er selbst, erklärte der in katholisch-jesuitischer Obhut bis zur Hochschulreife aufgezogene ehemalige Eleve Macron, sei »ein Kind zweier Schulsysteme, wie die großen (französischen, jW) Autoren formuliert haben«. Er habe »engagierte Lehrer erlebt, denen ich viel schulde«. Wo diese Lehrer derzeit zu finden seien, erklärte der Staatschef nicht. Wie die von jW befragte Pariser Kolleg-Lehrkraft Anne Bureau sitzen Hunderte von ihnen gegenwärtig zu Hause, weil die desorganisierte Schulverwaltung sich nach den Feiertagen bisher nicht entscheiden konnte, an welchen Schulen sie eingesetzt werden könnten.

Klare Worte für jene aus dem Dunstkreis der Präsidenten, die derzeit unter Anklage der Justiz stehen: Die neue rechte Kultusministerin Rachida Dati, ehemals Chefin der Justiz unter Macrons Ratgeber und Vorvorgänger Nicolas Sarkozy, lobte er in höchsten Tönen. Für die unter Korruptionsverdacht stehende Bürgermeisterin des schicken VII. Pariser Bezirks gelte nicht nur die Unschuldsvermutung, es gelte auch der neue, seiner Doktrin von 2017 diametral entgegengesetzte Grundsatz: »Es existiert keine Regel, die besagen würde, dass eine Ministerin oder ein Minister die Regierung zu verlassen hat, weil die Justiz ermittelt.« Damals hatte er noch erklärt, keine Minister in der Regierung zu dulden, gegen die ein Ermittlungsverfahren der Justiz läuft. Macron nun: »Ihre Energie, ihr Talent, ihre Freiheit – weil sie sich nicht nur auf ihre politische Erscheinung beschränken – sind nützlich für die Kultur.«

Und dann doch noch ein kleines Wort, das den Klimaschutz betreffen könnte. Acht neue Atomkraftwerke sollen in den kommenden Jahren auf französischer Erde wachsen – Macron hat noch Zeit, bis sein zweites und letztes Mandat im Frühjahr 2027 auslaufen wird. Reaktion der grünen Opposition (EE-LV): »Es ist eine Lüge, Herr Präsident, dass Atomkraftwerke das Klima retten könnten.«